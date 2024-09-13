Пшениця дорожчає на ринку України

Крім того світові ціни на зерно також демонструють підйом через погіршення врожайності в ключових експортних країнах, що додає тиску на український ринок.

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Станом на 13 вересня 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 7 590 гривень за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на пшеницю за останній тиждень суттєво зросла. У четвер, 5 вересня, ціна пшениці становила 7 439 гривень за тонну, а у п'ятницю, 6 вересня, – 7 489 гривень за тонну. У суботу, 7 вересня, тонна цієї зернової культури коштувала вже 7 509 гривень, а у неділю, 8 вересня, – 7 492 гривні.

Середня ціна на пшеницю / Скріншот з сайту tripoli.land

У вівторок, 10 вересня, вартість пшениці становила 7 506 гривень за тонну, а у середу, 11 вересня, – 7 536 гривень за тонну. У четвер, 12 вересня, тонна цієї агрокультури здорожчала до 7 553 гривні. Наразі середні ціни на пшеницю залишаються на цьому рівні.