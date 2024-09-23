Росіяни знищують інфраструктуру та крадуть зерно

Начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора Юрій Бєлоусов заявив, що збитки внаслідок привласнення українського зерна складають понад 30 мільярдів гривень. Крім того, ця цифра не остаточна і продовжує зростати.

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За словами Бєлоусова, Росія фактично шантажує світову спільноту можливістю створення голоду в інших країнах. Через обстріли зернової та портової інфраструктури під ризиком існування перебуває низка країн Африки та Азії, які отримували українське зерно. Також він додав, що Україна вважалася і досі є одним з головних постачальників Світової продовольчої програми.

Ми виділили два періоди атак Росії на агропромислову інфраструктуру, що мають прив'язку до "зернової угоди". До її підписання обстріли здійснювалися з артилерійських систем в прифронтових зонах: найбільше уражених об'єктів у Миколаївській (59) та Херсонській (78) областях. Після того, як Україна відмовилася від загрозливих умов країни-агресора, масштаби ударів почали розширюватися. У першу чергу ціллю стала Одеса та Одеська область, яка має найбільш потужну і розвинену інфраструктуру,

– розповідає посадовець.

Бєлоусов додав, що з того часу країна-агресор почала використовувати великий діапазон різних засобів ураження, серед яких "Шахеди", "Іскандери", ракети тактичної авіації, морського та наземного базування.

Це говорить лише про те, що це добре скоординована політика Росії. У таких атаках задіяні абсолютно різні роди військ. І рішення синхронно здійснювати атаки приймаються найвищим військово політичним керівництвом Російської Федерації,

– зауважив представник Офісу генпрокурора.

Бєлоусов також говорить, що Росія намагається позбавити українців засобів до існування, крадучи зерно, а якщо це не вдається, то нищать.

Важливо Посадовець додав, що враховуючи масштаби таких злочинів, однозначно як мінімум простежується злочин проти людяності, у більш широкій перспективі – один з елементів геноциду, який пов'язаний зі створенням умов для фізичного знищення нації. За його словами йдеться про позбавлення нації умов для виживання, адже зерно тут має великий потенціал.