Можно ли строить беседку рядом с забором?

О том, какие минимальные расстояния от беседки до границы соседей должны быть, говорится в ДБН (Государственных строительных нормах).

Так, беседка является хозяйственной постройкой, которую можно возвести в своем дворе. Однако есть правило. Минимальное расстояние от беседки до соседнего участка – не менее 1 метра.

Соответственно, расстояние между забором, который разделяет участки, и сооружением должно быть минимум 1 метр. При таком условии строить беседку вблизи забора разрешается.

Если же хозяева планируют возвести беседку вплотную к забору – по строительным нормам это запрещено.

Также нужно учитывать, что при строительстве беседки есть требования пожарной безопасности. Их следует учитывать для расстояния объекта от дома. Особенно когда беседка имеет барбекю или мангал. Они считаются источниками открытого огня, поэтому должны быть расположены на расстоянии минимум 6 – 8 метров от дома. Чтобы огонь не перекинулся на дом.

В частности, чтобы возвести беседку иногда надо оформить дополнительные разрешительные документы – разрешения. Речь идет о строительстве сооружений с фундаментом. Если же беседка переносная, или это даже без фундамента – возведение разрешается без отдельных разрешений.

Что нужно знать о строительстве на собственном участке?

Чтобы построить на своей земле новый объект, нужно учитывать требования по дополнительным разрешениям. Нельзя строить без разрешений жилые, дачные, частные, многоквартирные дома, промышленные и коммерческие помещения, гаражи с фундаментом

Также незаконным является строительство сооружений, которые не соответствуют целевому назначению земли.

Также есть вариант узаконить самовольное строительство на участке. Для этого нужно обратиться в суд или органы государственной власти и подать документы. Иначе новая постройка на участке становится самостроем – незаконным строительством.