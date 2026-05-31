Чи можна будувати альтанку поруч із парканом?

Про те, які мінімальні відстані від альтанки до межі сусідів мають бути, йдеться в ДБН (Державних будівельних нормах).

Так, альтанка є господарською спорудою, яку можна звести на своєму подвір'ї. Однак є правило. Мінімальна відстань від альтанки до сусідньої ділянки – не менше 1 метра.

Відповідно, відстань між парканом, який розділяє ділянки, та спорудою має бути мінімум 1 метр. За такої умови будувати альтанку поблизу паркану дозволяється.

Якщо ж господарі планують звести альтанку впритул до паркану – за будівельними нормами це заборонено.

Також потрібно враховувати, що під час будівництва альтанки є вимоги пожежної безпеки. Їх варто враховувати для відстані об'єкта від будинку. Особливо коли альтанка має барбекю чи мангал. Вони вважаються джерелами відкритого вогню, тож мають бути розташовані на відстані мінімум 6 – 8 метрів від будинку. Аби вогонь не перекинувся на дім.

Зокрема, щоб звести альтанку інколи треба оформити додаткові дозвільні документи – дозволи. Йдеться про будівництво споруд з фундаментом. Якщо ж альтанка переносна, або це навіть без фундаменту – зведення дозволяється без окремих дозволів.

Що потрібно знати про будівництво на власній ділянці?

Щоб збудувати на своїй землі новий об'єкт, потрібно враховувати вимоги щодо додаткових дозволів. Не можна будувати без дозволів житлові, дачні, приватні, багатоквартирні будинки, промислові й комерційні приміщення, гаражі з фундаментом

Також незаконним є будівництво споруд, які не відповідають цільовому призначенню землі.

Також є варіант узаконити самовільне будівництво на ділянці. Для цього потрібно звернутися до суду чи органів державної влади й подати документи. Інакше нова споруда на ділянці стає самобудом – незаконним будівництвом.