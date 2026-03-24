Украинская молочная отрасль растет
Молочная отрасль Украины в 2025 году продемонстрировала уверенный рост финансовых результатов. По данным аналитического сервиса VKURSI Market BI, чистая прибыль предприятий почти удвоилась – с 1,35 миллиарда гривен до 2,64 миллиарда гривен по сравнению с 2024 годом.
Совокупный доход отрасли также вырос – на 18%, до 124,4 миллиарда гривен. Наибольшие финансовые результаты традиционно формируют центральные и юго-западные регионы. Лидерами по объемам доходов остаются:
- Винницкая область (15,6 миллиарда гривен);
- Киев (14,6 миллиарда гривен);
- Полтавская область (13,5 миллиарда гривен);
- Черкасская область (10,4 миллиарда гривен);
- Киевская область (10,2 миллиарда гривен).
По состоянию на сегодня в Украине работает 575 компаний, для которых основным видом деятельности является переработка молока и производство молочной продукции. Из них 41 предприятие имеет иностранных бенефициаров.
Интересно! Эксперты отмечают, что положительная динамика свидетельствует о постепенном восстановлении отрасли и рост ее инвестиционной привлекательности.
Украина нарастила торговлю молокопродуктами: экспорт и импорт растут
В первой половине марта 2026 года объемы внешней торговли молокопродуктами Украины достигли 24,7 миллиона долларов США, что на 4,1% больше, чем в феврале.
Экспорт вырос на 3,2% по сравнению с февралем, тогда как импорт на 4,7%, что привело к отрицательному торговому сальдо в размере 3,7 миллиона долларов США.