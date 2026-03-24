Украинская молочная отрасль растет

Молочная отрасль Украины в 2025 году продемонстрировала уверенный рост финансовых результатов. По данным аналитического сервиса VKURSI Market BI, чистая прибыль предприятий почти удвоилась – с 1,35 миллиарда гривен до 2,64 миллиарда гривен по сравнению с 2024 годом.

Совокупный доход отрасли также вырос – на 18%, до 124,4 миллиарда гривен. Наибольшие финансовые результаты традиционно формируют центральные и юго-западные регионы. Лидерами по объемам доходов остаются:

Винницкая область (15,6 миллиарда гривен);

Киев (14,6 миллиарда гривен);

Полтавская область (13,5 миллиарда гривен);

Черкасская область (10,4 миллиарда гривен);

Киевская область (10,2 миллиарда гривен).

По состоянию на сегодня в Украине работает 575 компаний, для которых основным видом деятельности является переработка молока и производство молочной продукции. Из них 41 предприятие имеет иностранных бенефициаров.

Интересно! Эксперты отмечают, что положительная динамика свидетельствует о постепенном восстановлении отрасли и рост ее инвестиционной привлекательности.

