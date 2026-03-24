Українська молочна галузь зростає
Молочна галузь України у 2025 році продемонструвала впевнене зростання фінансових результатів. За даними аналітичного сервісу VKURSI Market BI, чистий прибуток підприємств майже подвоївся – з 1,35 мільярда гривень до 2,64 мільярда гривень у порівнянні з 2024 роком.
Сукупний дохід галузі також зріс – на 18%, до 124,4 мільярда гривень. Найбільші фінансові результати традиційно формують центральні та південно-західні регіони. Лідерами за обсягами доходів залишаються:
- Вінницька область (15,6 мільярда гривень);
- Київ (14,6 мільярда гривень);
- Полтавська область (13,5 мільярда гривень);
- Черкаська область (10,4 мільярда гривень);
- Київська область (10,2 мільярда гривень).
Станом на сьогодні в Україні працює 575 компаній, для яких основним видом діяльності є перероблення молока та виробництво молочної продукції. З них 41 підприємство має іноземних бенефіціарів.
Цікаво! Експерти зазначають, що позитивна динаміка свідчить про поступове відновлення галузі та зростання її інвестиційної привабливості.
Україна наростила торгівлю молокопродуктами: експорт та імпорт зростають
У першій половині березня 2026 року обсяги зовнішньої торгівлі молокопродуктами України досягли 24,7 мільйона доларів США, що на 4,1% більше, ніж у лютому.
Експорт зріс на 3,2% у порівнянні з лютим, тоді як імпорт на 4,7%, що призвело до від'ємного торгівельного сальдо у розмірі 3,7 мільйона доларів США.