Українська молочна галузь зростає

Молочна галузь України у 2025 році продемонструвала впевнене зростання фінансових результатів. За даними аналітичного сервісу VKURSI Market BI, чистий прибуток підприємств майже подвоївся – з 1,35 мільярда гривень до 2,64 мільярда гривень у порівнянні з 2024 роком.

Дивіться також Поруч від кордону з агресором: на Сумщині відкрили новий молочний цех

Сукупний дохід галузі також зріс – на 18%, до 124,4 мільярда гривень. Найбільші фінансові результати традиційно формують центральні та південно-західні регіони. Лідерами за обсягами доходів залишаються:

Вінницька область (15,6 мільярда гривень);

Київ (14,6 мільярда гривень);

Полтавська область (13,5 мільярда гривень);

Черкаська область (10,4 мільярда гривень);

Київська область (10,2 мільярда гривень).

Станом на сьогодні в Україні працює 575 компаній, для яких основним видом діяльності є перероблення молока та виробництво молочної продукції. З них 41 підприємство має іноземних бенефіціарів.

Цікаво! Експерти зазначають, що позитивна динаміка свідчить про поступове відновлення галузі та зростання її інвестиційної привабливості.

Україна наростила торгівлю молокопродуктами: експорт та імпорт зростають