Польские фермеры снова перекрывали границу с Украиной

Представитель государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что польские фермеры в течение нескольких часов 7 сентября блокировали движение транспорта на пункте пропуска Медика-Шегини на польско-украинской границе, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Киев24".

По его словам, в выходные польские аграрии около четырех часов блокировали движение грузовиков возле пункта пропуска Медика–Шегини. Для легкового транспорта и пешеходов движение оставалось свободным. Блокада продолжалась с 13:00 до 17:00, а уже после 15:30 движение грузовиков начало постепенно восстанавливаться.

Митингующие находились на расстоянии примерно километра от пункта пропуска и постоянно двигались через пешеходный переход. Таким образом они блокировали движение грузовиков, которые двигались как из Украины в Польшу, так и тех, которые ехали из Польши в Украину,

– сообщает Андрей Демченко.

Важно! Такие действия, по словам представителя пограничной службы, является своеобразным инструментом, который польские аграрии используют для того, чтобы требовать дотаций или решить другие вопросы. Препятствуя движению грузовиков они давят на государственные органы Польши. Вчерашний митинг длился довольно недолго, всего несколько часов.

