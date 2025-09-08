Польські фермери знову перекривали кордон з Україною

Речник державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що польські фермери протягом кількох годин 7 вересня блокували рух транспорту на пункті пропуску Медика-Шегині на польсько-українському кордоні, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Київ24".

За його словами, у вихідні польські аграрії близько чотирьох годин блокували рух вантажівок біля пункту пропуску Медика–Шегині. Для легкового транспорту та пішоходів рух залишався вільним. Блокада тривала з 13:00 до 17:00, а вже після 15:30 рух вантажівок почав поступово відновлюватися.

Мітингувальники перебували на відстані приблизно кілометра від пункту пропуску і постійно рухалися через пішохідний перехід. Таким чином вони блокували рух вантажівок, які рухалися як з України у Польщу, так і тих, які їхали з Польщі в Україну,

– повідомляє Андрій Демченко.

Важливо! Такі дії, за словами речника прикордонної служби, є своєрідним інструментом, який польські аграрії використовують для того, щоб вимагати дотацій чи розв'язати інші питання. Перешкоджаючи руху вантажівок вони тиснуть на державні органи Польщі. Вчорашній мітинг тривав досить недовго, лише кілька годин.

