Какие есть актуальные программы поддержки аграриев?

Аграрии Украины могут претендовать на компенсации, субсидии и гранты от государства. Об актуальных в 2026 году программы финансовой поддержки рассказали в Министерстве экономики Украины в ответ на запрос 24 Канала.

Смотрите также Агрохолдинги покупают паи на 40% дороже: какие риски для мелких владельцев

Сельское хозяйство Украины существенно пострадало из-за полномасштабной войны. По данным пятой экспресс-оценки убытков и потребностей Украины (RDNA5), по состоянию на декабрь 2025 года нанесенный украинскому аграрному сектору ущерб оценивается в 12,1 миллиарда долларов США. Общие потребности на восстановление и реконструкцию агросектора оценили в 55,5 миллиарда долларов.

По данным Министерства экономики, аграрии Украины могут воспользоваться следующими направлениями государственной поддержки:

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Уплата страховых взносов за членов/главу семейных фермерских хозяйств в Пенсионный фонд (доплата единого социального взноса). Частичное возмещение фермерам стоимости приобретенных животных (до 80% стоимости без учета НДС, но не более 50 400 гривен за одну голову), а также оборудования, реконструкции ферм, строительства перерабатывающих мощностей и тому подобное. Компенсация потерь от повреждения посевов культур, произошедших в результате чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. Дотация в размере до 4 700 гривен на 1 гектар полностью утраченных посевов, но не более чем на 50 гектаров для одного получателя. Возмещение до 60% страховых платежей аграриев за страхование урожая, многолетних насаждений, сельхозживотных и тому подобное. Субсидия на обрабатываемую землю, засеянную или засаженную сельскохозяйственными культурами под урожай текущего года и/или многолетними насаждениями в расчете на гектар. 1 тысяча гривен для территории возможных или активных боевых действий, 10 тысяч гривен при выращивании хлопчатника. Гранты для создания или развития садоводства, ягодоводства, виноградарства, тепличного хозяйства, строительства овощехранилищ/фруктохранилищ. Финансовая поддержка фермерских хозяйств, распространяется на осуществление производственной деятельности и диверсификацию, приобретение земель и тому подобное. Получить можно на конкурсной основе.

Подавать заявки на получение государственной поддержки можно через Государственный аграрный реестр или уполномоченные банки. Для каждого направления разработаны порядки использования средств, определены условия и механизмы предоставления, требования к получателям, а также перечень документов, сроки подачи заявлений и ограничения.

Какие компенсации на разминирование действуют в Украине?

Из-за войны украинские земли подвергаются загрязнению взрывоопасными предметами. По данным Минэкономики, 852,9 квадратных километров земель сельскохозяйственного назначения идентифицированы как вероятно загрязненные или загрязненные. По общим оценкам, по состоянию на второй квартал 2026 года в Украине нуждаются в разминировании 129 тысяч квадратных километров.

Для очистки земель от взрывоопасных предметов аграрии могут получить финансовую помощь.

Программа гуманитарного разминирования земель сельскохозяйственного назначения финансируется из государственного бюджета за счет средств Европейской Комиссии в рамках инструмента Ukraine Facility.

Компенсация охватывает 100% стоимости работ для новых участков и 80% – для земель, которые уже были разминированы с 24 февраля 2022 года до 15 апреля 2024 года.

Получить возмещение за очистку территорий могут:

физические лица – владельцы личных крестьянских хозяйств;

ФЛП и юридические лица – сельскохозяйственные товаропроизводители;

хозяйственные общества со 100% госдолей.

Заявки на покрытие расходов можно подавать через Государственный аграрный реестр, а на компенсацию 80% – по электронной почте на адрес Центра гуманитарного разминирования.

Обратите внимание! Средства не предоставляют предприятиям в стадии банкротства, с налоговым долгом (кроме некоторых исключений), связанным с операторами противоминной деятельности, или лицам под санкциями.

В 2024 – 2025 годах Минэкономики профинансировало 1,7 миллиарда гривен, благодаря чему в обработку вернули 15 779 гектаров сельхозземель.

Какие еще компенсации предусмотрены для аграриев?

В Украине действует программа компенсации сельхозтехники и оборудования, в рамках которой аграриям возвращают 25% стоимости приобретенного. Условием для получения возмещения является покупка техники украинского производства. В 2026 году правительство заложило на это 1,8 миллиарда гривен.

Для аграриев, не менее 80% земель которых расположены на прифронтовых территориях, компенсация на покупку техники может быть больше – до 40%. Однако действующие условия программы не учитывают реалий работы вблизи фронта.

В этих регионах техника находится под постоянной угрозой повреждения или уничтожения, поэтому инвестировать в дорогие новые машины часто является экономически неоправданным. Аграрии призывают пересмотреть подход и разрешить поддержку приобретения подержанной техники.