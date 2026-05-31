Які є актуальні програми підтримки аграріїв?

Аграрії України можуть претендувати на компенсації, субсидії та гранти від держави. Про актуальні у 2026 році програми фінансової підтримки розповіли в Міністерстві економіки України у відповідь на запит 24 Каналу.

Сільське господарство України істотно постраждало через повномасштабну війну. За даними п'ятої експрес-оцінки збитків та потреб України (RDNA5), станом на грудень 2025 року завдані українському аграрному сектору збитки оцінюють у 12,1 мільярда доларів США. Загальні потреби на відновлення та реконструкцію агросектору оцінили у 55,5 мільярда доларів.

За даними Міністерства економіки, аграрії України можуть скористатися наступними напрямками державної підтримки:

Сплата страхових внесків за членів/голову сімейних фермерських господарств до Пенсійного фонду (доплата єдиного соціального внеску). Часткове відшкодування фермерам вартості придбаних тварин (до 80% вартості без урахування ПДВ, але не більше ніж 50 400 гривень за одну голову), а також обладнання, реконструкції ферм, будівництва переробних потужностей тощо. Компенсація втрат від пошкодження посівів культур, що сталися внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Дотація в розмірі до 4 700 гривень на 1 гектар повністю втрачених посівів, але не більше ніж на 50 гектарів для одного отримувача. Відшкодування до 60% страхових платежів аграріїв за страхування врожаю, багаторічних насаджень, сільгосптварин тощо. Субсидія на оброблювану землю, засіяну чи засаджену сільськогосподарськими культурами під урожай поточного року та/або багаторічними насадженнями в розрахунку на гектар. 1 тисяча гривень для території можливих або активних бойових дій, 10 тисяч гривень при вирощуванні бавовнику. Гранти для створення або розвитку садівництва, ягідництва, виноградарства, тепличного господарства, будівництва овочесховищ/фруктосховищ. Фінансова підтримка фермерських господарств, що поширюється на провадження виробничої діяльності та диверсифікацію, придбання земель тощо. Отримати можна на конкурсній основі.

Подавати заявки на отримання державної підтримки можна через Державний аграрний реєстр або уповноважені банки. Для кожного напрямку розроблені порядки використання коштів, визначені умови та механізми надання, вимоги до отримувачів, а також перелік документів, терміни подання заяв та обмеження.

Які компенсації на розмінування діють в Україні?

Через війну українські землі зазнають забруднення вибухонебезпечними предметами. За даними Мінекономіки, 852,9 квадратних кілометра земель сільськогосподарського призначення ідентифіковані як імовірно забруднені або забруднені. За загальними оцінками, станом на другий квартал 2026 року в Україні потребують розмінування 129 тисяч квадратних кілометрів.

Для очищення земель від вибухонебезпечних предметів аграрії можуть отримати фінансову допомогу.

Програму гуманітарного розмінування земель сільськогосподарського призначення фінансують із державного бюджету коштом Європейської Комісії в межах інструменту Ukraine Facility.

Компенсація охоплює 100% вартості робіт для нових ділянок та 80% – для земель, які вже були розміновані з 24 лютого 2022 року до 15 квітня 2024 року.

Отримати відшкодування за очищення територій можуть:

фізичні особи – власники особистих селянських господарств;

ФОП та юридичні особи – сільськогосподарські товаровиробники;

господарські товариства зі 100% держчасткою.

Заявки на покриття витрат можна подавати через Державний аграрний реєстр, а на компенсацію 80% – електронною поштою на адресу Центру гуманітарного розмінування.

Зауважте! Кошти не надають підприємствам у стадії банкрутства, з податковим боргом (крім деяких винятків), пов'язаним з операторами протимінної діяльності, або особам під санкціями.

У 2024 – 2025 роках Мінекономіки профінансувало 1,7 мільярда гривень, завдяки чому в обробіток повернули 15 779 гектарів сільгоспземель.

Які ще компенсації передбачені для аграріїв?

В Україні діє програма компенсації сільгосптехніки та обладнання, у межах якої аграріям повертають 25% вартості придбаного. Умовою для отримання відшкодування є купівля техніки українського виробництва. У 2026 році уряд заклав на це 1,8 мільярда гривень.

Для аграріїв, не менш як 80% земель яких розташовані на прифронтових територіях, компенсація на купівлю техніки може бути більшою – до 40%. Однак чинні умови програми не враховують реалій роботи поблизу фронту.

У цих регіонах техніка перебуває під постійною загрозою пошкодження або знищення, тому інвестувати в дорогі нові машини часто є економічно невиправданим. Аграрії закликають переглянути підхід і дозволити підтримку придбання вживаної техніки.