В Польше сокращается производство огурцов

Производство тепличных огурцов в Польше сокращается из-за повышения затрат на энергоносители и оплату труда, сообщает EastFruit. По данным Института сельскохозяйственной и пищевой экономики (IERiGŻ-PIB), в 2025 году объем производства составил 292 тысячи тонн против 306 тысяч тонн в 2024 году и 317 тысяч тонн в 2023 году.

Площадь выращивания также уменьшилась – до 716 гектаров в 2025 году по сравнению с 771 гектаром в 2022 году.

Наибольшие площади тепличных огурцов сосредоточены в Великопольском воеводстве вблизи Калиша. Далее по объемам производства идут Мазовецкое, Малопольское, Лодзинское и Свентокшиское воеводства, пишет Sadyogrody.pl.

Средняя цена производителей в 2025 году выросла до 4,37 злотых за килограмм (около 1,01 евро) против 4,00 злотых за килограмм (0,92 евро) в 2024 году. В 2023 и 2022 годах она составляла соответственно 4,49 и 4,59 злотых за килограмм. В то же время текущий уровень цен, по оценкам участников рынка, не покрывает рост расходов на отопление и освещение теплиц в зимний период.

Обратите внимание! Экспорт польских огурцов остается ограниченным. В 2025 году за границу поставили 22 тысячи тонн продукции на сумму 29 миллионов евро, тогда как импорт достиг 107 тысяч тонн на 128 миллионов евро. Основными поставщиками в марте – апреле является Испания, Греция, Турция и Украина. Также фиксируется импорт из России.

На старте сезона 2026 оптовые цены подскочили на 43% в годовом измерении из-за ограниченного внутреннего предложения и сокращения поставок из стран Средиземноморья после темной, прохладной и влажной зимы. В январе польские тепличные огурцы оставались дефицитными, ведь часть производителей временно остановила работу из-за высоких затрат на энергию.

Сейчас оптовые цены на польские огурцы колеблются в пределах 14 – 16 злотых за килограмм (3,23 – 3,69 евро), тогда как импортная продукция продается примерно по 13 злотых за килограмм (3,00 евро).

Интересно! Среднее потребление огурцов в Польше в 2024 году составило 5,16 килограмма на человека против 5,04 килограмма в 2023 году и 4,92 килограмма в 2022 году. В то же время этот показатель остается ниже почти 6 килограммов на человека, зафиксированных в 2018 – 2019 годах.

