У Польщі скорочується виробництво огірків

Виробництво тепличних огірків у Польщі скорочується через підвищення витрат на енергоносії та оплату праці, повідомляє EastFruit. За даними Інституту сільськогосподарської та харчової економіки (IERiGŻ-PIB), у 2025 році обсяг виробництва становив 292 тисячі тонн проти 306 тисяч тонн у 2024 році та 317 тисяч тонн у 2023 році.

Площа вирощування також зменшилася – до 716 гектарів у 2025 році порівняно з 771 гектаром у 2022 році.

Найбільші площі тепличних огірків зосереджені у Великопольському воєводстві поблизу Каліша. Далі за обсягами виробництва йдуть Мазовецьке, Малопольське, Лодзинське та Свентокшиське воєводства, пише Sadyogrody.pl.

Середня ціна виробників у 2025 році зросла до 4,37 злотого за кілограм (близько 1,01 євро) проти 4,00 злотого за кілограм (0,92 євро) у 2024 році. У 2023 та 2022 роках вона становила відповідно 4,49 та 4,59 злотого за кілограм. Водночас поточний рівень цін, за оцінками учасників ринку, не покриває зростання витрат на опалення й освітлення теплиць у зимовий період.

Зверніть увагу! Експорт польських огірків залишається обмеженим. У 2025 році за кордон поставили 22 тисячі тонн продукції на суму 29 мільйонів євро, тоді як імпорт досяг 107 тисяч тонн на 128 мільйонів євро. Основними постачальниками у березні – квітні є Іспанія, Греція, Туреччина та Україна. Також фіксується імпорт із Росії.

На старті сезону 2026 року гуртові ціни підскочили на 43% у річному вимірі через обмежену внутрішню пропозицію та скорочення постачання із країн Середземномор'я після темної, прохолодної й вологої зими. У січні польські тепличні огірки залишалися дефіцитними, адже частина виробників тимчасово зупинила роботу через високі витрати на енергію.

Нині гуртові ціни на польські огірки коливаються в межах 14 – 16 злотих за кілограм (3,23 – 3,69 євро), тоді як імпортна продукція продається приблизно по 13 злотих за кілограм (3,00 євро).

Цікаво! Середнє споживання огірків у Польщі у 2024 році становило 5,16 кілограма на людину проти 5,04 кілограма у 2023 році та 4,92 кілограма у 2022 році. Водночас цей показник залишається нижчим за майже 6 кілограмів на особу, зафіксованих у 2018 – 2019 роках.

