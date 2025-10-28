Экстремальная жара вредит плодам

В Японии рекордно высокие температуры и экстремальные штормы наносят значительный ущерб сектору овощей, фруктов и ягод, сообщает 24 Канал со ссылкой на Nippon.com. Жара вызывает солнечные ожоги, проблемы с окраской и нарушение баланса вкуса.

Из-за нестабильности поставок, вызванную этими факторами, растет риск колебания цен на рынке. В 2023–2024 годах по всей стране наблюдались солнечные ожоги на томатах и баклажанах, а плохое опыление привело к уменьшению плодоношения.

Для клубники высокая температура в период формирования бутонов может привести к срыву сроков поставки, особенно перед рождественским сезоном. Листовые и корнеплоды зимой и весной созревают быстрее, но летом прекращают расти, когда температура становится слишком высокой, что приводит к снижению урожая.

Обратите внимание! Среди фруктов проблемы с окраской и солнечными ожогами были особенно заметны на яблоках, винограде и мандаринах. В частности, в 2023 году 30% обследованного урожая яблок имели неудовлетворительный цвет. Хотя повышенная температура увеличивает содержание сахара, она снижает кислотность, нарушая желаемый баланс вкуса. Другие культуры, такие как рис и соя, также испытывают ухудшение качества и снижение урожайности.

Как фермеры защищают урожай?

Чтобы минимизировать убытки, фермеры принимают меры. Поскольку плодовые деревья требуют лет для роста, внедрение изменений в этой сфере является сложным. Однако садоводы диверсифицируют риски, выращивая различные сорта и корректируя время сбора.

Например, в регионах, где выращивали мандарины, фермеры переходят на цитрусовые и субтропические сорта, пригодные для теплого климата. В тепличном хозяйстве совершенствуются конструкции и системы охлаждения для борьбы с жарой. Продолжается также разработка сортов, которые могут выдерживать высокие температуры.

Важно! Кроме того, для винограда жизненно важно поддерживать баланс между сахаром и кислотностью, поэтому его производство смещается в более прохладные, высокогорные регионы и на Хоккайдо. Некоторые фермеры в Акити начали выращивать персики, что дало региону статус самой северной зоны сбора позднего урожая этой культуры в Японии.

