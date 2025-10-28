Екстремальна спека шкодить плодам

В Японії рекордно високі температури та екстремальні шторми завдають значної шкоди сектору овочів, фруктів та ягід, повідомляє 24 Канал із посиланням на Nippon.com. Спека спричиняє сонячні опіки, проблеми з забарвленням та порушення балансу смаку.

Через нестабільність постачання, викликану цими факторами, зростає ризик коливання цін на ринку. У 2023–2024 роках по всій країні спостерігалися сонячні опіки на томатах та баклажанах, а погане запилення призвело до зменшення плодоношення.

Для полуниці висока температура в період формування бутонів може призвести до зриву термінів постачання, особливо перед різдвяним сезоном. Листові та коренеплоди взимку та навесні дозрівають швидше, але влітку припиняють рости, коли температура стає надто високою, що призводить до зниження врожаю.

Зверніть увагу! Серед фруктів проблеми із забарвленням і сонячними опіками були особливо помітні на яблуках, винограді та мандаринах. Зокрема, у 2023 році 30% обстеженого врожаю яблук мали незадовільний колір. Хоча підвищена температура збільшує вміст цукру, вона знижує кислотність, порушуючи бажаний баланс смаку. Інші культури, такі як рис та соя, також відчувають погіршення якості та зниження врожайності.

Як фермери захищають врожай?

Щоб мінімізувати збитки, фермери вживають заходів. Оскільки плодові дерева потребують років для зростання, впровадження змін у цій сфері є складним. Проте садівники диверсифікують ризики, вирощуючи різні сорти та коригуючи час збирання.

Наприклад, у регіонах, де вирощували мандарини, фермери переходять на цитрусові та субтропічні сорти, придатні для теплішого клімату. У тепличному господарстві вдосконалюються конструкції та системи охолодження для боротьби зі спекою. Триває також розробка сортів, які можуть витримувати високі температури.

Важливо! Крім того, для винограду життєво важливо підтримувати баланс між цукром і кислотністю, тому його виробництво зміщується до прохолодніших, високогірних регіонів та на Хоккайдо. Деякі фермери в Акiтi почали вирощувати персики, що дало регіону статус найпівнічнішої зони збирання пізнього врожаю цієї культури в Японії.

