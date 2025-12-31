Как законно заготовить дрова в лесополосе?

В Лесном кодексе статьи 69 указано, что использование лесных ресурсов на выделенном лесном участке проводится по специальному разрешению, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Юристи.ЮА". Таким разрешением могут быть лесорубный билет или лесной билет.

Что можно делать в лесу без получения разрешения Лесной кодекс Украины предусматривает, что граждане имеют право в лесах государственной и коммунальной собственности, а также с согласия владельца в лесах частной собственности свободно находиться. Также можно бесплатно без выдачи специального разрешения собирать для собственного потребления дикорастущие травяные растения, цветы, ягоды, орехи, грибы и т.д., кроме случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и другими законодательными актами Украины.

Соответственно, использование лесных ресурсов может осуществляться в порядке общего и специального использования.

Общее использование – это право населения на бесплатный и без выдачи специального разрешения сбор для собственного потребления дикорастущих трав, цветов, лекарственного сырья, орехов, ягод, грибов и прочее.

Специальное использование лесных ресурсов закрепляет исключительное право на заготовку древесины за постоянными лесопользователями, которая проводится на основании специального разрешения.

Сухие, мертвые или поваленные деревья, стволы деревьев или их части, которые лежат на поверхности почвы из-за урагана, ветер, снеголам – все это лесные ресурсы, которые принадлежит государству. Поэтому они используются исключительно владельцами лесов или постоянными лесопользователями путем специального использования лесных ресурсов, то есть заготовки древесины. На определенных участках могут использоваться только те лесные ресурсы и только в том объеме, что предусмотрены лесорубным билетом.

Законно ли собирать ветки в посадке?

Сбор гражданами сухостоя, отмерших сухих веток или других частей деревьев на территории лесного фонда Украины считается незаконной самовольной заготовкой лесных ресурсов. Такое уголовное правонарушение, что указано в статье 185 Уголовного кодекса Украины, наказывается штрафом и уплатой нанесенного ущерба.

Обратите внимание! Кроме того, лесохозяйственные предприятия НЕ могут давать разрешение общине без специального разрешения заниматься заготовкой дров. Такие работы считаются особо опасными и представляют реальную угрозу жизни человека. Лесоводы предупреждают, что, находясь в лесу, прежде всего надо соблюдать правила безопасности.

Также с экологической точки зрения лес – это природный ресурс, так же как и нефть, газ, каменный уголь, но ресурс, который в отличие от предыдущих, имеет один существенный нюанс – он возобновляемый. Лес нужно рассматривать не только как сырьевую базу, а и как сложный биоценоз, в котором одновременно сосуществуют и дополняют друг друга древесные растения, травы, млекопитающие, беспозвоночные, грибы, мхи и лишайники.

