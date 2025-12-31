Як законно заготовити дрова у лісосмузі?

У Лісовому кодексі статті 69 зазначено, що використання лісових ресурсів на виділеній лісовій ділянці проводиться за спеціальним дозволом, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Юристи.ЮА". Таким дозволом можуть бути лісорубний квиток або лісовий квиток.

Що можна робити у лісі без отримання дозволу Лісовий кодекс України передбачає, що громадяни мають право в лісах державної та комунальної власності, а також за згодою власника в лісах приватної власності вільно перебувати. Також можна безоплатно без видачі спеціального дозволу збирати для власного споживання дикорослі трав'яні рослини, квіти, ягоди, горіхи, гриби тощо, крім випадків, передбачених цим Кодексом та іншими законодавчими актами України.

Відповідно, використання лісових ресурсів може здійснюватися в порядку загального та спеціального використання.

Загальне використання – це право населення на безоплатний та без видачі спеціального дозволу збір для власного споживання дикорослих трав, квітів, лікарської сировини, горіхів, ягід, грибів та інше.

– це право населення на безоплатний та без видачі спеціального дозволу збір для власного споживання дикорослих трав, квітів, лікарської сировини, горіхів, ягід, грибів та інше. Спеціальне використання лісових ресурсів закріплює виключне право на заготівлю деревини за постійними лісокористувачами, яка проводиться на підставі спеціального дозволу.

Сухі, мертві чи повалені дерева, стовбури дерев або їхні частини, які лежать на поверхні ґрунту через буревій, вітер, сніголам – все це лісові ресурси, які належить державі. Тому вони використовуються виключно власниками лісів або постійними лісокористувачами шляхом спеціального використання лісових ресурсів, тобто заготівлі деревини. На визначених ділянках можуть використовуватися лише ті лісові ресурси й лише в тому об'ємі, що передбачені лісорубним квитком.

Чи законно збирати гілки у посадці?

Збирання громадянами сухостою, відмерлих сухих гілок чи інших частин дерев на території лісового фонду України вважається незаконною самовільною заготівлею лісових ресурсів. Таке кримінальне правопорушення, що вказано у статті 185 Кримінального кодексу України, карається штрафом та сплатою завданих збитків.

Зверніть увагу! Крім того, лісогосподарські підприємства НЕ можуть давати дозвіл громаді без спеціального дозволу займатися заготівлею дров. Такі роботи вважаються особливо небезпечними та становлять реальну загрозу життю людини. Лісівники попереджають, що, перебуваючи в лісі, насамперед треба дотримуватися правил безпеки.

Також з екологічного погляду ліс – це природний ресурс, так само як і нафта, газ, кам'яне вугілля, але ресурс, який на відміну від попередніх, має один суттєвий нюанс – він відновлювальний. Ліс потрібно розглядати не лише як сировинну базу, а і як складний біоценоз, в якому одночасно співіснують та доповнюють один одного деревні рослини, трави, ссавці, безхребетні, гриби, мохи та лишайники.

