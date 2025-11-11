Какая цена земли в Украине?

Цена за гектар аренды отличается в каждом регионе. На Киевщине арендовать дороже – 13 000 гривен за гектар, в то время на Ровенщине за пай (1 гектар) просят 1 000 гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на Zemliak.com.

По данным на середину 2025 года стоимость за аренду земли варьируется, в зависимости от региона:

Киевщина – 13 000 гривен. Высокая НДО, близость к столице

Тернопольщина - 11 000 гривен. Высокое плодородие почв

Винницкая область - 11 000 гривен. Высокая интенсивность агробизнеса

Черкасская область - 9 400 гривен. Высокое плодородие (Черноземы)

Хмельницкая область - 7 200 гривен. Высококонкурентный рынок

Полтавщина - 6 200 гривен. Высокая интенсивность земледелия

Днепровщина - 6 000 гривен. Средняя цена, прифронтовой регион

Сумщина и Николаевщина - 5 000 гривен. Средние показатели; влияние боевых действий

Одесская область - 3 500 гривен. Значительное влияние морской логистики, прифронтовая зона

Житомирщина - 3 700 гривен. Среднее плодородие почв

Запорожская область - 2 000 гривен. Низкая цена из-за оккупации части области

Ровенская область - 1 000 гривен. Самые низкие показатели; регион с менее плодородными почвами.

Что влияет на цену за аренду земли в Украине

На стоимость сельскохозяйственной земли в Украине влияет Нормативная денежная оценка (НДО) земли, пишет Zemliak.com. НДО зависит от качества самой земли, логистики местности и ситуации с безопасностью в стране.

Что такое Нормативная денежная оценка

Это стоимость земельного участка, определенная по государственной методике. Ориентируясь на нее рассчитывают налоги и арендную плату.

Каких цен на землю ждать в 2026 году?

Аналитики говорят, что стоимость может вырасти в пределах 10%. Все будет зависеть от экономической и безопасностной ситуации в Украине.

Но на аукционах Prozorro. Продажи цены на субаренду государственных сельхозземель уже достигают более 20 000 гривен за гектар. Это значительно больше, чем средняя плата за частные паи.

