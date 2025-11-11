Яка ціна землі в Україні?

Ціна за гектар оренди відрізняється в кожному регіоні. На Київщині орендувати найдорожче – 13 000 гривень за гектар, у той час на Рівненщині за пай (1 гектар) просять 1 000 гривень, пише 24 Канал з посиланням на Zemliak.com.

За даними на середину 2025 року вартість за оренду землі варіюється, залежно від регіону:

Київщина – 13 000 гривень. Висока НГО, близькість до столиці

Тернопільщина — 11 000 гривень. Висока родючість ґрунтів

Вінниччина — 11 000 гривень. Висока інтенсивність агробізнесу

Черкащина — 9 400 гривень. Висока родючість (Чорноземи)

Хмельниччина — 7 200 гривень. Висококонкурентний ринок

Полтавщина — 6 200 гривень. Висока інтенсивність землеробства

Дніпровщина — 6 000 гривень. Середня ціна, прифронтовий регіон

Сумщина та Миколаївщина — 5 000 гривень. Середні показники; вплив бойових дій

Одещина — 3 500 гривень. Значний вплив морської логістики, прифронтова зона

Житомирщина — 3 700 гривень. Середня родючість ґрунтів

Запорізька область — 2 000 гривень. Низька ціна через окупацію частини області

Рівненщина — 1 000 гривень. Найнижчі показники; регіон з менш родючими ґрунтами.

Що впливає на ціну за оренду землі в Україні

На вартість сільськогосподарської землі в Україні впливає Нормативна грошова оцінка (НГО) землі, пише Zemliak.com. НГО залежить від якості самої землі, логістики місцевості та безпекової ситуації в країні.

Що таке Нормативна грошова оцінка

Це вартість земельної ділянки, визначена за державною методикою. Орієнтуючись на неї розраховують податки та орендну плату.

Яких цін на землю чекати у 2026 році?

Аналітики кажуть, що вартість може зрости в межах 10%. Усе залежатиме від економічної та безпекової ситуації в Україні.

Але на аукціонах Prozorro. Продажі ціни на суборенди державних сільгоспземель уже сягають понад 20 000 гривень за гектар. Це значно більше, ніж середня плата за приватні паї.

