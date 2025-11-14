Разрешено ли рубить поваленные в лесу деревья?

Каждое домохозяйство может решить для себя, или покупать дрова, или заготавливать их собственноручно, в зависимости от финансовых возможностей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Северное межрегиональное управление лесного и охотничьего хозяйства.

Приобрести дрова обычно можно всегда, но при самостоятельной заготовке существуют определенные правила, которые нельзя нарушать. Нельзя просто прийти в лес и начать спиливать поваленные деревья или сухие стволы.

Почему нельзя заготавливать дрова в лесу Одной из основных причин запрета самостоятельной заготовки дров является безопасность. Лесозаготовка является высокоопасным процессом, что требует специальных навыков и соблюдения мер безопасности. Если позволить гражданам самостоятельно заниматься таким видом деятельности, непонятно, кто будет нести ответственность в случае травм или других несчастных случаев.

Обратите внимание! Для этого нужно получить специальный документ – лесорубный билет. Обычно такие разрешения выдают постоянным лесопользователям – лесохозяйственным предприятиям, которые отвечают за обработку поваленных деревьев и очистку леса.

Зачем нужен лесорубный билет

Лесорубный или лесной билет является основным документом, который позволяет осуществлять ряд лесных операций, в частности:

Использовать лесные ресурсы для различных нужд.

Вести учет платы за использование лесных ресурсов.

Регистрировать разрешенные для отпуска запасы древесины и других продуктов леса.

Определять сроки и способы лесных работ, в частности вывоз заготовленной продукции и очистки лесосек от порубочных остатков.

Учитывать естественное возобновление леса, что подлежит сохранению.

Согласно статье 65 Кодекса об административных правонарушениях, несанкционированная вырубка сухих деревьев считается незаконной и подлежит штрафам. Однако без специальных разрешений граждане имеют право собирать: