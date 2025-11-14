Чи дозволено рубати повалені в лісі дерева?

Кожне домогосподарство може вирішити для себе, чи купувати дрова, чи заготовляти їх власноруч, залежно від фінансових можливостей, повідомляє 24 Канал з посиланням на Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства.

Придбати дрова зазвичай можна завжди, але при самостійній заготівлі існують певні правила, які не можна порушувати. Не можна просто прийти до лісу і почати спилювати повалені дерева чи сухі стовбури.

Чому не можна заготовляти дрова в лісі Однією з основних причин заборони самостійної заготівлі дров є безпека. Лісозаготівля є високонебезпечним процесом, що вимагає спеціальних навичок та дотримання заходів безпеки. Якщо дозволити громадянам самостійно займатися таким видом діяльності, незрозуміло, хто буде нести відповідальність у разі травм чи інших нещасних випадків.

Зверніть увагу! Для цього потрібно отримати спеціальний документ – лісорубний квиток. Зазвичай такі дозволи видають постійним лісокористувачам – лісогосподарським підприємствам, які відповідають за обробку повалених дерев і очищення лісу.

Навіщо потрібен лісорубний квиток

Лісорубний або лісовий квиток є основним документом, який дозволяє здійснювати ряд лісових операцій, зокрема:

Використовувати лісові ресурси для різних потреб.

Вести облік плати за використання лісових ресурсів.

Реєструвати дозволені для відпуску запаси деревини та інших продуктів лісу.

Визначати строки та способи лісових робіт, зокрема вивезення заготованої продукції та очищення лісосік від порубкових решток.

Обліковувати природне поновлення лісу, що підлягає збереженню.

Згідно зі статтею 65 Кодексу про адміністративні правопорушення, несанкціоноване вирубування сухих дерев вважається незаконним і підлягає штрафам. Проте без спеціальних дозволів громадяни мають право збирати: