За какую землю не надо платить налог?

О том, какого размера должен быть участок, чтобы иметь на него льготу, говорится в сообщении Государственной налоговой службы.

Прежде всего льготы по налогообложению имеют некоторые лица с инвалидностью, пенсионеры (по возрасту), ветераны войны и лица, на которых распространяется закон "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты", а также лица, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Однако льготы в пределах предельных норм по целевому использованию касаются всех. Так, налоги платить не нужно за использование такой земли:

размер участка не более, как 2 гектара на ведение личного крестьянского хозяйства;

не более 0,25 гектара в селах, в поселках – 0,15 гектара, в городах – 0,1 гектара, что используют для строительства/обслуживания жилого дома, хозяйственных построек или приусадебных участков;

участок не более, как 0,1 гектара на индивидуальное дачное строительство;

не более, как 0,1 гектара на строительство индивидуальных гаражей;

не более, как 0,12 гектара на ведение садоводства.

Что известно о льготах на налог земли во время военного положения?

На ресурсе FactorAcademy отмечается, что во время военного положения льготы действуют в зависимости от типа территорий.

Важно! Во время военного положения не начисляется и не уплачивается земельный налог, в частности арендная плата, за участки государственной и коммунальной собственности на территориях активных боевых действий или на оккупированных территориях.

В то же время информацию об уничтоженном жилье надо вносить в Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией российской федерации против Украины. Сделать это можно через Действие.

Только после этого на определенные площади земельных участков предоставляется льгота и владельцы освобождаются от уплаты налога.

Для физических лиц – владельцев уничтоженных объектов жилой недвижимости:

в селах – не более, как 0,25 гектара;

в поселках – не более, как 0,15 гектара;

в городах – не более, как 0,1 гектара.

Для физических и юридических лиц:

100 % площади земельного участка – если площадь уничтоженного участка больше или равна 1/3 общей площади, где был расположен объект;

50 % площади – если такая площадь не превышает 1/3.

Что еще известно о земельном налоге в 2026 году?

Так, пенсионеры по возрасту освобождаются от уплаты земельного налога. Однако для этого нужно подать заявление о льготе до 1 мая.

Для людей, которые имеют инвалидность, тоже действуют определенные льготы. Однако здесь следует учитывать группу инвалидности, от которой зависит, нужно ли будет платить налог.