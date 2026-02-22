Яку землю не оподатковують?

Про те, якого розміру має бути ділянка, щоб мати на неї пільгу, йдеться в повідомленні Державної податкової служби.

Передусім пільги з оподаткування мають деякі особи з інвалідністю, пенсіонери (за віком), ветерани війни та особи, на яких поширюється закон "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", а також особи, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Однак пільги в межах граничних норм за цільовим використанням стосуються всіх. Так, податки платити не потрібно за використання такої землі:

розмір ділянки не більше, як 2 гектари на ведення особистого селянського господарства;

не більш як 0,25 гектара в селах, в селищах – 0,15 гектара, у містах – 0,1 гектара, що використовують для будівництва/обслуговування житлового будинку, господарських будівель чи присадибних ділянок;

ділянка не більше, як 0,1 гектара на індивідуальне дачне будівництво;

не більше, як 0,1 гектара на будівництво індивідуальних гаражів;

не більше, як 0,12 гектара на ведення садівництва.

Що відомо про пільги на податок землі під час воєнного стану?

На ресурсі FactorAcademy зазначається, що під час воєнного стану пільги діють залежно від типу територій.

Важливо! Під час воєнного стану не нараховується та не сплачується земельний податок, зокрема орендна плата, за ділянки державної та комунальної власності на територіях активних бойових дій або на окупованих територіях.

Водночас інформацію про знищене житло треба вносити до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України. Зробити це можна через Дію.

Тільки після цього на певні площі земельних ділянок надається пільга і власники звільняються від сплати податку.

Для фізичних осіб – власників знищених об'єктів житлової нерухомості:

у селах – не більше, як 0,25 гектара;

у селищах – не більше, як 0,15 гектара;

у містах – не більше, як 0,1 гектара.

Для фізичних та юридичних осіб:

100 % площі земельної ділянки – якщо площа знищеної ділянки більше або дорівнює 1/3 загальної площі, де був розташований об'єкт;

50 % площі – якщо така площа не перевищує 1/3.

Що ще відомо про земельний податок у 2026 році?

Так, пенсіонери за віком звільняються від сплати земельного податку. Однак для цього потрібно подати заяву про пільгу до 1 травня.

Для людей, які мають інвалідність, теж діють певні пільги. Однак тут варто враховувати групу інвалідності, від якої залежить, чи потрібно буде сплачувати податок.