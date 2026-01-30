Хто може не платити земельний податок?

В Україні земельні паї є частинами сільськогосподарських угідь, які були передані у власність колишнім працівникам колгоспів і радгоспів, повідомляє 24 Канал. Власники таких паїв можуть здавати землю в оренду або обробляти її самостійно.

З 1 січня 2022 року для власників сільськогосподарських земель було запроваджено мінімальне податкове зобов'язання, а з 2023 року воно поширилося і на пайові ділянки, які не передані в оренду. Якщо пай не використовується аграрним підприємством, його власник зобов'язаний сплачувати фіксований податок. При цьому податок на земельний пай є складовою земельного податку, але нараховується окремо за кожну пайову ділянку у приватній власності.

Відповідно до Закону України № 4015-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у період дії воєнного стану", розмір мінімального податкового зобов'язання становить 5,7 відсотка від нормативної грошової оцінки землі. У 2026 році цей показник змінюватися не буде. Водночас діють мінімальні порогові значення: не менше 1400 гривень за 1 гектар ріллі та 700 гривень за 1 гектар інших сільськогосподарських угідь.

Який мінімальний податок передбачений?

До суми мінімального податкового зобов'язання зараховуються вже сплачені податки, пов'язані з використанням землі та сільськогосподарською діяльністю. Йдеться про земельний податок, єдиний податок для платників четвертої групи, податок на прибуток, а також податок на доходи фізичних осіб і військовий збір, сплачені із заробітної плати найманих працівників. Якщо загальна сума цих платежів є меншою за розраховане мінімальне податкове зобов'язання, різницю необхідно доплатити.

Розрахунок мінімального податкового зобов'язання здійснюється за формулою: нормативна грошова оцінка земельної ділянки, помножена на коефіцієнт, визначений Податковим кодексом України, та на кількість місяців володіння землею, поділену на 12.

Які є виключення?

Податковий кодекс України передбачає пільги зі сплати земельного податку для окремих категорій громадян. До них належать пенсіонери за віком, ветерани війни, люди з інвалідністю I–II груп, батьки з 3 і більше неповнолітніми дітьми, а також особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Однак ці пільги діють лише щодо земельних ділянок визначених типів і в межах встановлених норм та не поширюються на земельні паї. Тому пенсіонери зобов'язані сплачувати податок на пай на загальних підставах.

Єдине виключення стосується випадків, коли пай або земельна ділянка передані в оренду платнику єдиного податку четвертої групи. У такій ситуації податок сплачує орендар, а не власник. Крім того, мінімальне податкове зобов'язання не застосовується, якщо сукупна площа земельних ділянок менша за 0,5 гектара за умови дотримання вимог закону, а також щодо земель на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих територіях на період дії відповідного статусу.

Зверніть увагу! Для отримання пільг на земельний податок громадянам необхідно звернутися до податкового органу за місцем розташування ділянки та надати документи, що підтверджують право на пільгу. Станом на 1 лютого 2026 року нових пільг на сплату податку за земельні паї для пенсіонерів не передбачено.

Чи повинні люди з інвалідністю 3 групи платити податок на землю?