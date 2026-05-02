Какие участки относят к сельхозземель?

В соответствии с Кодексом, землями сельскохозяйственного назначения считаются участки, которые используют для производства аграрной продукции, научно-исследовательской деятельности, а также для размещения соответствующей производственной инфраструктуры, пишет Великосевериновский сельский совет.

К этой категории относят не только пашни или пастбища. Сельхозземлями также считают многолетние насаждения, сенокосы, залежи, полевые дороги, защитные лесополосы и тому подобное.

Закон устанавливает, что такие земли прежде всего предназначены для аграрного использования. То есть их прежде всего должны использовать именно для ведения хозяйства, лесничества или создания природно-заповедных территорий.

Именно поэтому строительство здесь не запрещено полностью, но строго привязано к конкретному виду целевого назначения участка.

Что можно строить на сельхозземлях?

Если участок используется для сельскохозяйственного производства или фермерства, на нем можно возводить объекты, которые необходимы для ведения хозяйства.

Речь идет, в частности, о таких сооружениях:

зернохранилища и склады;

теплицы;

ангары для техники;

животноводческие комплексы, коровники, свинарники, птичники;

силосные ямы;

винодельни и помещения для переработки продукции;

мастерские и хозяйственные постройки.

Такие объекты прямо предусмотрены государственным классификатором зданий и сооружений ДК 018-2000. Главное требование заключается в том, что они должны использоваться именно для аграрной деятельности.

Можно ли возводить дома на сельхозземлях?

Многие ошибочно считают, что жилье на сельхозземле невозможно. На самом деле закон предусматривает исключение для фермерских хозяйств.

Согласно Закону Украины "О фермерском хозяйстве", члены фермерского хозяйства имеют право обустроить жилье на участке, выделенном для ведения фермерства. Если такая земля расположена за пределами населенного пункта, можно создать обособленную фермерскую усадьбу.

Фактически это позволяет построить жилой дом, хозяйственно-бытовые постройки, гаражи, склады и кладовые.

Заметьте! В то же время следует понять, что это не может быть обычная дача. Ведь застройка должна быть связана с деятельностью фермерского хозяйства.

На землях для ведения личного крестьянского хозяйства (ЛКХ) закон также допускает строительство. Здесь могут размещаться:

жилые дома;

сараи, хлева, гаражи гаражи;

погреба;

мастерские;

склады для хранения продукции и инвентаря.

Это объясняется тем, что закон прямо включает жилые и хозяйственные постройки к имуществу, которое может использоваться для ведения ОСГ.

Важно! На участках для индивидуального садоводства владелец может построить садовый дом, хозяйственные постройки и летние кухни, гаражи, навесы. Закон позволяет возводить садовый дом до двух этажей (без учета мансарды) площадью до 500 квадратных метров по строительному паспорту.

Что строить нельзя на сельхозземле?

Самое жесткое ограничение касается земель для огородничества, рассказывает адвокат Ирина Высицкая. На них прямо запрещено строительство капитальных зданий и сооружений. На таком участке можно установить только временные конструкции, такие как небольшие сооружения для хранения инвентаря, навесы или временные укрытия от непогоды.

Жилой дом, коттедж, капитальный гараж или склад на такой земле возводить нельзя.

Также на сельхозземле закон запрещает без изменения целевого назначения строить:

многоквартирные дома;

торговые центры;

автозаправки;

промышленные предприятия;

офисные центры;

другие здания, не связанные с агропроизводством.

Для таких объектов землю нужно переводить в другую категорию или менять ее целевое назначение.

Важно! Как рассказал в комментарии 24 Каналу юрист Глеб Дзюбановский, строительство ангара на землях сельскохозяйственного назначения не является проблемой. По его словам, трудности могут возникнуть впоследствии, когда человек решит оформить на такой объект законное право собственности.

Что можно сажать на сельхозземле в Украине?

Земли сельскохозяйственного назначения прежде всего должны использоваться для ведения аграрной деятельности, в частности товарного производства. К таким видам деятельности входит не только выращивание зерновых или овощей, но и промышленное садоводство и культивирование многолетних растений.

Украинское законодательство не устанавливает запретов на высадку многолетних культур на сельхозземлях. Это означает, что владельцы или пользователи таких участков могут законно использовать их для создания садов и других долгосрочных насаждений.

В частности, статья 22 Земельного кодекса Украины позволяет выращивать на сельхозземлях многолетние насаждения. Речь идет о садах, виноградники, ягодники, плодовые питомники, плантации и другие культуры, которые соответствуют целевому использованию такой земли.