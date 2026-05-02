Які ділянки відносять до сільгоспземель?

Відповідно до Кодексу, землями сільськогосподарського призначення вважаються ділянки, які використовують для виробництва аграрної продукції, науково-дослідної діяльності, а також для розміщення відповідної виробничої інфраструктури, пише Великосеверинівська сільська рада.

До цієї категорії відносять не лише рілля чи пасовища. Сільгоспземлями також вважають багаторічні насадження, сіножаті, перелоги, польові дороги, захисні лісосмуги тощо.

Закон встановлює, що такі землі насамперед призначені для аграрного використання. Тобто їх перш за все мають використовувати саме для ведення господарства, лісництва або створення природно-заповідних територій.

Саме тому будівництво тут не заборонене повністю, але суворо прив’язане до конкретного виду цільового призначення ділянки.

Що можна будувати на сільгоспземлях?

Якщо ділянка використовується для сільськогосподарського виробництва або фермерства, на ній можна зводити об'єкти, які необхідні для ведення господарства.

Йдеться, зокрема, про такі споруди:

зерносховища та склади;

теплиці;

ангари для техніки;

тваринницькі комплекси, корівники, свинарники, пташники;

силосні ями;

виноробні та приміщення для перероблення продукції;

майстерні та господарські будівлі.

Такі об’єкти прямо передбачені державним класифікатором будівель і споруд ДК 018-2000. Головна вимога полягає в тому, що вони мають використовуватися саме для аграрної діяльності.

Чи можна зводити будинки на сільгоспземлях?

Багато хто помилково вважає, що житло на сільгоспземлі неможливе. Насправді закон передбачає виняток для фермерських господарств.

Згідно із Законом України "Про фермерське господарство", члени фермерського господарства мають право облаштувати житло на ділянці, виділеній для ведення фермерства. Якщо така земля розташована за межами населеного пункту, можна створити відокремлену фермерську садибу.

Фактично це дозволяє збудувати житловий будинок, господарсько-побутові споруди, гаражі, склади та комори.

Зауважте! Водночас слід зрозуміти, що це не може бути звичайна дача. Адже забудова має бути пов’язана з діяльністю фермерського господарства.

На землях для ведення особистого селянського господарства (ОСГ) закон також допускає будівництво. Тут можуть розміщуватися:

житлові будинки;

сараї, хліви, гаражі;

погреби;

майстерні;

склади для зберігання продукції та інвентарю.

Це пояснюється тим, що закон прямо включає житлові та господарські будівлі до майна, яке може використовуватися для ведення ОСГ.

Важливо! На ділянках для індивідуального садівництва власник може збудувати садовий будинок, господарські споруди та літні кухні, гаражі, навіси. Закон дозволяє зводити садовий будинок до двох поверхів (без урахування мансарди) площею до 500 квадратних метрів за будівельним паспортом.

Що будувати не можна на сільгоспземлі?

Найжорсткіше обмеження стосується земель для городництва, розповідає адвокат Ірина Висіцька. На них прямо заборонено будівництво капітальних будівель і споруд. На такій ділянці можна встановити лише тимчасові конструкції, як от невеликі споруди для зберігання інвентарю, навіси чи тимчасові укриття від негоди.

Житловий будинок, котедж, капітальний гараж чи склад на такій землі зводити не можна.

Також на сільгоспземлі закон забороняє без зміни цільового призначення будувати:

багатоквартирні будинки;

торгівельні центри;

автозаправки;

промислові підприємства;

офісні центри;

інші будівлі, не пов’язані з агровиробництвом.

Для таких об’єктів землю потрібно переводити в іншу категорію або змінювати її цільове призначення.

Важливо! Як розповів у коментарі 24 Каналу юрист Глєб Дзюбановський, будівництво ангара на землях сільськогосподарського призначення не є проблемою. За його словами, труднощі можуть виникнути згодом, коли людина вирішить оформити на такий об'єкт законне право власності.

Що можна садити на сільгоспземлі в Україні?

Землі сільськогосподарського призначення насамперед мають використовуватися для ведення аграрної діяльності, зокрема товарного виробництва. До таких видів діяльності входить не лише вирощування зернових чи овочів, а й промислове садівництво та культивування багаторічних рослин.

Українське законодавство не встановлює заборон на висаджування багаторічних культур на сільгоспземлях. Це означає, що власники або користувачі таких ділянок можуть законно використовувати їх для створення садів та інших довгострокових насаджень.

Зокрема, стаття 22 Земельного кодексу України дозволяє вирощувати на сільгоспземлях багаторічні насадження. Йдеться про сади, виноградники, ягідники, плодові розплідники, плантації та інші культури, які відповідають цільовому використанню такої землі.