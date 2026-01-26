Чи можна посадити сад на сільгоспземлі?

Перед тим, як садити сад, треба визначити статус багаторічних насаджень на земельній ділянці як окремого об'єкта цивільного обігу, повідомляє "Земельний фонд України". Багаторічні насадження не можуть розглядатися як окремий об'єкт права власності без земельної ділянки, на якій вони розташовані.

Землі сільськогосподарського призначення повинні використовуватися переважно для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, складовою частиною якого є промислове садівництво та вирощування багаторічних культур.

Нормами чинного законодавства України не встановлено жодних обмежень щодо вирощування на землях сільськогосподарського призначення багаторічних культур (насаджень).

Стаття 22 Земельного кодексу України передбачає можливість вирощування на землях сільськогосподарського призначення багаторічних насаджень (садів, виноградників, ягідників, плодових розплідників, плантацій тощо).

Землі сільськогосподарського призначення – це:

сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища, перелоги);

(рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища, перелоги); несільськогосподарські угіддя (господарські шляхи та прогони, полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, крім тих, що належать до земель інших категорій; землі під господарськими будівлями та дворами; землі під інфраструктурою гуртових ринків сільськогосподарської продукції; землі під об'єктами виробництва біометану, які є складовими комплексів з виробництва, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції; землі тимчасової консервації тощо).

Що таке багаторічні насадження Це різновид сільськогосподарських угідь, що належать до земель сільськогосподарського призначення.

Земля та дерева, що на ній ростуть є нероздільними

Право власності на земельну ділянку поширюється на поверхневий (ґрунтовий) шар у межах цієї земельної ділянки, на водні об'єкти, ліси, багаторічні насадження, які на ній знаходяться, а також на простір, що є над і під поверхнею ділянки, висотою та глибиною, необхідними для зведення житлових, виробничих та інших будівель і споруд.

Експерти стверджують, що багаторічні насадження та земельна ділянка, на якій вони розташовані, є єдиним цілим об'єктом. Верховний Суд узагальнив, що права на багаторічні насадження є похідними від прав на земельну ділянку і слідують за нею. У такому випадку доля багаторічних насаджень вирішується як складова частина земельної ділянки.

Важливо! Тобто діє принцип єдності земельної ділянки та багаторічних насаджень, які на ній знаходяться. Верховний Суд України у постанові від 25 лютого 2015 року у справі № 6-14цс15 дійшов висновку, що багаторічні насадження не можуть розглядатися як окремий об'єкт права власності без земельної ділянки, на якій вони розташовані, оскільки є складовою частиною цієї земельної ділянки.

