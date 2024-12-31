Яка вартість паю зараз

До початку повномасштабної війни, в Україні на тиждень продавалось в середньому 10 тисяч гектарів сільськогосподарської землі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Опендатабот.

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Зверніть увагу! Зараз об'єми продажів знизились у орієнтовно 4 рази і складають приблизно 2,5 тисячі гектарів на тиждень.

У грудні вартість сільськогосподарської землі знизилась. Зараз найдорожчі паї у таких областях:

у Івано-Франківській області вартість одного гектара у грудні в середньому становила – 90 240 гривень;

у Львівській області – 74 561 гривні;

у Полтавській області – 69 170 гривень;

у Чернівецькій області – 61 672 гривень;

у Київській області – 60 743 гривень;

у Вінницькій області – 56 925 гривень;

Нагадаємо! До 2030 року діє правило, відповідно до якого, вартість землі не може бути меншою за її нормативно-грошову оцінку.