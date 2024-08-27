Як змінилась вартість землі

У 2024 році ціни на землю сільськогосподарського призначення продовжили зростати, повідомляє 24 Канал. Зростання ціни за 1 гектар складає близько 10 – 15%.

Це може бути пов'язано з відновленням торгівлі сільськогосподарською продукцією морем. Порти Одещини виходять на довоєнні показники. Законодавство про консолідацію землі мають більшість країн ЄС, але на рівні саме національного законодавства.

В Україні поступово зростатиме потреба в консолідації земель. Аграрії-орендарі викуповують ділянки землі у різних місцях, бо зацікавлені у формуванні єдиних земельних масивів.

За скільки можна продати пай

Мораторій на продаж землі в Україні скасували 1 липня 2021 року, почавши перший етап земельної реформи. Громадяни України (фізичні особи) отримали змогу купувати до 100 гектарів. З моменту відкриття ринку було укладено понад 172,8 тисяч угод купівлі-продажу сукупною площею майже 380,5 тисяч гектар землі.

Вартість сільгоспземель по регіонах України у 2024 році / Фото Opendatabot

Станом на липень 2024 року, згідно з даними Opendatabot, в середньому гектар ріллі коштує 49 143 гривні.

Важливо Вартість землі може доволі сильно відрізнятися у залежності від регіону. Найдорожчий гектар паю нині у Івано-Франківській області (182 235 гривень за гектар), а найдешевша у Сумській області (29 830 гривень за гектар).