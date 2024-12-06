Які наразі ціни на цукор і які прогнози

Науковиця Інституту аграрної економіки Людмила Пархоменко у коментарі 24 Каналу розповіла, що традиційно у період масового цукроваріння – з вересня по листопад – спостерігається стабілізація цін на цукор.

Читайте також Український цукор підкорює нові висоти: експорт та ціни ростуть догори

За прогнозами науковців Інституту аграрної економіки, загалом цінова ситуація на ринку цукру залишається стабільною та прогнозованою, очікується незначне підвищення цін на цукор до кінця поточного року,

– зазначила науковиця.

Зверніть увагу! У вересні 2024 року середня ціна на цукор, за даними Мінфіну, становила 35,09 гривні за кілограм, у жовтні – 33,55 гривні за кілограм, а станом на кінець листопада цього року у роздрібній мережі можна було придбати цукор за 34,57 гривні за кілограм.

Журналісти 24 Каналу дослідили ціни у магазинах України:

Вартість цукру білого кристалічного за 1 кілограм