В Європі знизили прогноз врожаю кукурудзи

Аналітики Strategie Grains у вересневому звіті знизили прогноз виробництва кукурудзи в ЄС у 2024/25 маркетинговому році з раніше очікуваних 60 мільйонів тонн до 57,9 мільйона тонн, що стане третім найнижчим показником за останнє десятиліття через погіршення врожайності в Східній Європі. Річне скорочення становитиме 5 мільйонів тонн.

Читайте також В Україні зростає ціна на кукурудзу: які чинники впливають на вартість

Як уточнюється, з початком збирання врожаю перспективи врожайності різко погіршилися в Центральній Європі, а також у Румунії та Болгарії. Влітку спекотні погодні умови негативно вплинули на посіви кукурудзи в Східній Європі.

Важливо На тлі низького врожаю експерти прогнозують збільшення імпорту кукурудзи країнами ЄС, що, як очікується, буде більшою мірою залежати від бразильських та канадських поставок через дуже обмежену пропозицію з України.

Також аналітики знизили прогноз урожаю м'якої пшениці в ЄС у 2024/25 маркетинговому році з очікуваних у серпні 116,5 мільйона тонн до 114,4 мільйона тонн (у 2023/24 маркетинговому році – 127,2 мільйона тонн). Прогноз урожаю ячменю практично не змінено – 50,5 (50,6; 47,6) мільйона тонн.