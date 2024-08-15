Для нівелювання дефіциту збільшать імпорт

Мінекономіки Швейцарії ухвалило рішення, яким з 1 вересня й до кінця року часткову тарифну квоту на імпорт столових яєць збільшать. Наразі вона становить 7500 тонн, а збільшать до 24 928 тонн.

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В пресрелізі Мінекономіки країни йдеться, що таке рішення ухвалили на прохання яєчної галузі Швейцарії.

Хоча внутрішнє виробництво яєць зросло приблизно на 35% за останні десять років, для задоволення попиту необхідний додатковий імпорт, особливо в періоди високого споживання перед Великоднем і Різдвом,

– говорять у швейцарському Мінекономіки.

Попит на яйця у Швейцарії суттєво зріс у 2020 та 2021 роках, під час пандемії коронавірусу та відповідних змін у звичках споживання.

Важливо За підсумками 2022 року швейцарці спожили 186 яєць на душу населення – на два більше, ніж у допандемійному 2019-му.