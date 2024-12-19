Хто може законно пиляти на дрова дерева в лісі

Заготовляючи дрова самостійно необхідно враховувати певні особливості законодавства, повідомляє 24 Канал з посиланням на Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства. Українці не можуть просто прийти до лісу та почати пиляти сушняк або дерева, які впали від вітру.

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Важливо! Для заготівлі дров потрібно отримати спеціальний документ – лісорубний квиток. Зазвичай його видають постійним лісокористувачам – лісогосподарським підприємствам. Саме вони займаються поваленими стовбурами дерев і захаращеністю в лісі.

Лісорубний або лісовий квиток є основним документом, на підставі якого:

здійснюється спеціальне використання лісових ресурсів;

ведеться облік плати, нарахованої за використання лісових ресурсів;

ведеться облік дозволених до відпуску запасів деревини та інших продуктів лісу;

встановлюються строки здійснення лісових користувань та вивезення заготовленої продукції, строки та способи очищення лісосік від порубкових решток, а також облік природного поновлення лісу, що підлягає збереженню.

Згідно зі статтею 65 Кодексу про адміністративні правопорушення, несанкціонована рубка сухостою кваліфікується як незаконна й карається штрафами. Однак, без спеціальних дозволів, українці можуть збирати:

хвою;

листя;

дрібні гілочки;

кору, що опала тощо.

Працівники лісгоспу також пояснили, чому не можна брати для власних потреб деревину, яка нікому не потрібна та просто гниє в лісі.

По-перше – лісозаготівля належить до небезпечного виду робіт, що потребує відповідної кваліфікації та заходів безпеки. Тож, якщо дозволити звичайним громадянам самостійно займатись заготівлею дров, залишається відкритим питання: хто нестиме відповідальність у разі нещасного випадку.

Крім того, слід враховувати, що не всі люди свідомо підходять до збору дров. Трапляються випадки, коли під виглядом збору сушняку незаконно вивозять свіжоспиляні дерева. Відповідно, певний контроль має бути обов'язково.