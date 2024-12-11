Скільки дров можна зберігати, щоб запобігти штрафу

Законопроєкт про незаконну вирубку дерев передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність за зберігання, перевезення та збут дров без належних документів, розповів адвокат Святослав Ліфтянник у коментарі 24 Каналу. За його словами, українці можуть обійтися як штрафом, так і судовим позовом.

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Водночас вдале проходження холодної пори року є наріжним каменем як для України в цілому, так і для кожного домогосподарства окремо.

Перше, що варто розуміти, що невдоволення виникло через закон від першого читання, який передбачав кримінальну відповідальність за зберігання, перевезення та збут дров обсягом понад 5 кубів. Проте у другому читанні закон змінили – замість позбавлення волі буде лише штраф, а кількість дров має вимірюватися у їх вартості,

– пояснює адвокат.

Наразі середня ціна куба дров становить 1 700 гривень. Відповідно, межі допустимих норм дозволяють українцям запастися близько 17 кубами деревини на зиму.

Зверніть увагу! Святослав Ліфтянник нагадав, що варто зберігати квитанції про купівлю деревини, аби уникнути проблем із правоохоронними органами.