Кому можна не платити податок на землю

Податок на землю фізичним особам нараховується органамии контролю, які надсилають платнику податку до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку разом з детальним розрахунком суми податку, передає 24 Канал. Це рішення повинне містити кадастровий номер і площу земельної ділянки, розмір ставки податку та розмір пільги зі сплати податку.

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Від сплати земельного податку звільняються:

всі фізичні особи, які є особами з інвалідністю першої або ж другої групи;

фізичні особи, що виховують три та більше дитини;

пенсіонери; ветерани війни;

а також особи, що визнані постраждалими внаслідок катастрофи на ЧС.

Важливо Пільга по земельному податку є не лише по суб'єктах, але й по об'єктах. Тобто за певні земельні ділянки при певних умовах можна не платити податок. Не платиться земельний податок, якщо земельна ділянка призначена для ведення особистого селянського господарства та не перевищує розміру у 2 гектари. Також не платимо податок за земельні ділянки, що призначені для будівництва та обслуговування житлового будинку, а також господарських будівель і споруд за умови, що ці земельні ділянки в селах не перевищують 0,25 гектара, в селищах – 0,15 гектара, а у містах – 0,1 гектара.

Крім того, якщо земельна ділянка для дачного будівництва не перевищує 0,1 гектара, для будівництва індивідуального гаража не перевищує 0,01 гектара, для ведення садівництва не перевищує 0,12 гектара теж можемо не платити земельний податок згідно з законом.

Зверніть увагу! Фізичні особи мають право не платити податок тільки за одну земельну ділянку. Якщо у вас є земля для будівництва гаража, а також для будівництва дачі, ви маєте право не платити податок лише за одну із цих двох земельних ділянок за своїм вибором. Для цього треба подати в податкову заяву й обрати землю, за яку хочемо платити податок.

Як звільняються від податку юридичні особи

Від сплати податку на землю звільнені санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських об'єднань осіб з інвалідністю, реабілітаційні установи громадських об'єднань осіб з інвалідністю.

Крім того, не платять земельний податок громадські об'єднання осіб з інвалідністю, а також підприємства та організації, які засновані громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю або спілками громадських об'єднань осіб з інвалідністю за певних умов, що висуває податкове законодавство.

Також не платять податок бази олімпійської та параолімпійської підготовки, дошкільні та загальношкільні заклади освіти, незалежно від форми власності, заклади культури та науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються коштом державного або ж місцевих бюджетів.

Не підлягають оподаткуванню сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, земельні ділянки, що перебувають у консервації або землі сільськогосподарських угідь, які перебувають у стадії сільськогосподарського освоєння.

Важливо Земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур та землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування також не підлягають оподаткуванню.

Також не оподатковуються земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських господарств, які займаються молодими садами, ягідниками та виноградниками, до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень.

Не платять податок земельні ділянки, розміщені під кладовищами, крематоріями та колумбаріями. Земельні ділянки, на яких розміщені дипломатичні представництва. Земельні ділянки, надані для будівництва й обслуговування культових та інших будівель, які використовуються для забезпечення діяльності різного роду релігійних організацій на території України, земельні ділянки, які забруднені вибухонебезпечними предметами.

Зверніть увагу! Також у зв'язку із воєнним станом до 1 січня 2025 року звільняються від сплати земельного податку суб'єкти літакобудування, які здійснюють розробку або виготовлення з кінцевим складанням літальних апаратів та двигунів до них.