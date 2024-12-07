Чи може наразі УБД отримати землю

Юристка Лариса Кісь у коментарі 24 Каналу розповіла, що відповідно до пункту 27 прикінцевих положень Земельного кодексу України під час дії воєнного стану заборонена безоплатна передача земель у приватну власність (приватизація). Ці обмеження стосуються землі, на якій відсутні будівлі та споруди.

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Лариса Кісь Адвокатка ЮКК "Де-Юре" Однак, якщо на земельній ділянці є законна будівля – будинок, гараж, дача, або ж якщо ділянка передана у користування до 1 січня 2002 року – приватизація не зупинена, зробити це можливо навіть під час дії воєнного стану.

Юристка зазначає, що УБД мають першочергове право на 5 різних земельних ділянок:

одну – для житлового будівництва (0,1 – 0,25 гектара);

одну - для будівництва гаражу (до 0,01 гектара);

одну - для дачного будівництва (до 0,1 гектара);

одну - для садівництва та городництва (до 0,12 гектара);

та одну - для сільського господарства (до 2,0 гектара).

Зверніть увагу! Безкоштовно можна приватизувати ділянку тільки по одному разу з кожного цільового призначення. Наприклад, не можна приватизувати 0,06 гектара під житловим будинком, а згодом "доприватизувати" ще 0,04 під іншим житловим будинком. Але можна під будинком 0,1 гектара + 0,01 під гараж.

Як приватизувати ділянку після воєнного стану

Лариса Кісь говорить, що після закінчення воєнного стану можна приватизувати і не забудовану земельну ділянку. Процедура приватизації на сьогодні має такий вигляд.

Спочатку громадянин подає клопотання до Головного управління Держгеокадастру у відповідній області або до органів місцевого самоврядування (якщо мова йде про землі, що перебувають у комунальній власності) про надання дозволу на розробку землевпорядної документації із зазначенням орієнтовного розміру та цільового призначення бажаної земельної ділянки.

До клопотання додаються:

графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки;

копія паспорту та ідентифікаційного податкового коду;

згода на збір та обробку персональних даних;

документ, що посвідчує участь в бойових діях (посвідчення, довідка).

Після скасування воєнного стану вільну земельну ділянку можна спробувати знайти на кадастровій карті, поїздити по місцевості особисто, на сайті Головного управління Держгеокадастру відповідної області, звернутися до сільської, селищної або міської ради.

Згодом за результатами розгляду (термін розгляду клопотання — один місяць) надається дозвіл на розроблення проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки або мотивована відмова у його наданні. Після отримання дозволу на виконання робіт заявник звертається до землевпорядної організації для розробки землевпорядної документації (термін розгляду землевпорядної документації — не більше 6 місяців). Оплата договірна,

– зазначає Лариса Кісь.

Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає у власність земельні ділянки державної чи комунальної власності, приймає рішення про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність (термін затвердження – 2 тижні з дня отримання погодженого проєкту землеустрою). Безплатно.

Після отримання вищезазначеного рішення, необхідно звернутися до суб'єкта надання адміністративної послуги (державного реєстратора, центр надання адміністративних послуг) з метою отримання Витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень про реєстрацію права власності та подати:

рішення про затвердження документації із землеустрою та передачі у власність земельної ділянки;

витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (не обов'язково);

документ, що посвідчує особу (паспорт ідентифікаційний код);

документ, що підтверджує сплату адміністративного збору за державну реєстрацію прав;

документ, що підтверджує право на звільнення від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію прав (випадку його наявності).

Важливо! З моменту проведення Державної реєстрації речового права власності на земельну ділянку Ви стаєте законним її володільцем.