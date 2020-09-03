З Вільнюса до Києва: AirBaltic анонсувала запуск нового авіарейсу
Авіакомпанія AirBaltic запустить новий рейс з Литви до України. Вперше з Вільнюса до Києва літак вирушить 6 жовтня.
Рейси здійснюватимуть тричі на тиждень
Польоти здійснюватимуть тричі на тиждень – у вівторок, четвер та суботу в аеропорт "Бориспіль". Про це інформують avianews.
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Деталі про новий рейс:
- З Вільнюса рейс стартуватиме о 6:05, з Києва літак повертатиметься о 9:10.
- Пасажирів перевозитиме Airbus A220-300. Тривалість польоту – 1 година 20 хвилин.
- Мінімальна вартість квитка з Вільнюса до Києва становитиме 28 євро, в протилежний бік – щонайменше 20 євро.
Раніше нові рейси до Чехії запустила Wizz Air
Зазначимо, що раніше авіакомпанія Wizz Air запустила нові рейси з Чехії до України. Угорські лоукостери відтепер літатимуть за напрямками Пардубіце – Львів та Пардубіце – Київ.
Що відомо про закриття кордонів України?З 28 серпня по 28 вересня уряд України вирішив закрити кордони України для іноземних громадян. Причина – погана епідеміологічна ситуація. Потрапити на українську територію можуть лише певні категорії громадян.
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