Кабінет Міністрів дав зелене світло для завершення внутрішньодержавних та міжнародних процедур, які увінчаються підписанням угод про повітряне сполучення між Україною та Ісландією, а також між Україною та Сінгапуром. Це означає, що невдовзі між державами літатимуть прямі рейси.

Україна підпише угоди про повітряне сполучення з Ісландією та Сінгапуром

Таке рішення прийняв Кабмін на засіданні 2 вересня, пише "Урядовий портал".

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Це не означає, що літаки між країнами почнуть літати просто вже – треба здійснити низку процедур. Однак таке урядове рішення – наріжний крок до угоди.

Попри кризу авіаційної галузі у всьому світі, пов'язану з пандемією COVID-19, ми продовжуємо роботу з розширення переліку країн, з якими співпрацюємо в авіаперевезеннях,

– сказав із цього приводу міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Ісландія розташована за 4 тисячі кілометрів від України: карта

Сінгапур – значно далі, за понад 8 тисяч кілометрів: карта

Тим часом Польща через COVID-19 закрила авіасполучення з 44 країнами

Для чого потрібні угоди про повітряне сполучення між країнами

Угоди про повітряне сполучення між країнами (як-от майбутні – між Україною та Ісландією й між Україною й Сінгапуром) визначають:

Порядок регулювання міжнародних польотів на визначених лініях між країнами.

Порядок призначення авіапідприємств, які здійснюватимуть ці польоти.

Умови надання та скасовування дозволів на виконання регулярних рейсів.

Положення про авіаційну безпеку, визнані сторонами.

Взаємне визнання посвідчень членів екіпажу тощо.

Наприклад, угода між Україною та Ісландією додатково визначить, як будуть інспектувати авіапідприємства та оцінювати їхню відповідність стандартам Міжнародної організації цивільної авіації.

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