Польща затвердила список країн, з якими тимчасово закрила повітряне сполучення через ситуцію з коронавірусом. Входять до цього переліку 44 країни. На щастя українців, Україна туди не потрапила, щоправда є сусідні Молдова та Румунія.

Польща закрила авіасполучення з 44 країнами: позиція влади країни

Про це мовиться на сайті Міністерства закордонних справ Польщі. У своєму рішенні відомство посилається на ухвалену Радою міністрів постанову від 31 серпня 2020 року щодо заборони на повітряний рух.

Актуально Коронавірус у Польщі: кількість нових випадків COVID-19 за добу скоротилася

Остання передбачає повернення туристичних груп літаками, зафрахтованими до 31 серпня 2020 року, за запитом туристичних агентств. Таким чином, законодавець забезпечив можливість безпечного та безперебійного повернення до Польщі людей, які перебувають за кордоном на відпочинку в складі організованих туристичних груп.

Своє рішення про закриття авіасполучення влада Польщі пояснює загостренням епідеміологічної ситуації в світі та новими спалахами коронавірусу.

Нагадуємо, ухвалюючи рішення про від'їзд, слід враховувати можливі труднощі з поверненням в країну, обмеження повітряного руху, обов'язковість проходження карантину або самоізоляції, а також проведення додаткових медичних оглядів за запитом місцевої влади,

– зауважили в польському МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві додали, що забороненими зазвичай вважають ті країни, де кількість випадків COVID-19 упродовж останніх 14 днів дорівнює коефіцієнту 60 на 100 тисяч населення.

"Якщо ваша країна проживання потрапила до списку заборонених країн, зверніть увагу, що у вас можуть бути альтернативні способи повернення в країну на машині або літаком через іншу країну, що не є включено до списку заборонених", – наголосили в МЗС Польщі.

До речі Польща хоче дозволити польоти з України

З якими країнами Польща закрила авіасполучення

До переліку заборонених входять такі країни:

Албанія,

Аргентина,

Вірменія,

Багами,

Бахрейн,

Беліз,

Болівія,

Боснія та Герцеговина,

Бразилія,

Чилі,

Чорногорія,

Домініканська Республіка,

Еквадор,

Есватіні,

Гватемала,

Іспанія,

Гондурас,

Індія,

Ірак,

Ізраїль,

Катар,

Казахстан,

Колумбія,

Косово ,

Коста-Рика,

Кувейт,

Ліван,

Лівія,

Люксембург,

Північна Македонія,

Мальдіви,

Мальта,

Мексика,

Молдова,

Намібія,

Панама,

Парагвай,

Перу,

Кабо-Верде,

Південна Африка,

Румунія,

Сальвадор,

Сурінам,

США.

Крім того, польське МЗС опублікувало перелік інших країн і територій, де показник COVID-19 є більшим за 60 на 100 тисяч населення. Сюди увійшли:

Андорра,

Аруба,

Британські Віргінські острови,

Хорватія,

Франція,

Гібралтар,

Гуам,

Гайана,

Гватемала,

Монако,

Палестина,

Французька Полінезія,

Пуерто-Рико,

Сен-Мартен,

Тринідад і Тобаго,

Віргінські острови США,

Фарерські острови,

острови Теркс і Кайкос.

Радимо ознайомитися В МОЗ оновили перелік країн зеленої та червоної зони: що змінилося

Наразі з ними авіасполучення не закрито, однак попередній список можуть розширити. Повітряне сполучення з 44 країнами не здійснюватимуть до 15 вересня 2020 року.