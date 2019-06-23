Штурм вугільної шахти у Німеччині, є постраждалі: промовисті фото та відео

На заході Німеччини у місті Аахен під час кліматичної акції проти роботи вугільних шахт сталися сутички між поліцією та демонстрантами.

Видання DPA повідомило, що правоохоронці застосували сльозогінний газ, коли активісти намагались прорвати поліцейські кордони до шахти.

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За попередньою інформацією, через сутички постраждали щонайменше вісім співробітників поліції.

На територію кар'єру Гарцвайлер потрапили одна тисяча протестувальників. Представники активістів зазначили, що у їхніх лавах також багато поранених. Декому з постраждалих знадобилося стаціонарне лікування.

De Gouden vinger blijft nog even pic.twitter.com/6dPatAgT52 — Code Rood (@Klimaatactie) 22 червня 2019 р.

Що цікаво, поліція неодноразово попереджала протестувальників про небезпеку проведення акції біля кар'єру, де висота обриву сягає 40 метрів.

До слова, у суботу, 22 червня, майже всім тисяч демонстрантів почали марш з Кеєнберга уздовж краю шахти, де вугілля видобувають відкритим способом. Вони вимагають прийняття заходів проти зміни клімату.

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