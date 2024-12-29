Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційну заяву руху FEMEN. Відео з акцією протесту ширили користувачі соцмереж.

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Що відомо про акцію протесту активістки FEMEN у Ватикані

На відео, які ширяють у мережі можна побачити, як жінка повністю зняла верхню частину одягу та перелізла через огорожу на площі Святого Петра. Тоді ж спробувала забрати фігурку Ісуса Христа з різдвяного вертепу.

Її одразу ж на місці затримали італійські правоохоронці.

Активістка FEMEN спробувала вкрасти фігурку Ісуса в акції протесту: дивіться відео

На сайті організації було анонсовано, що 27 грудня 2024 року о 12:00 активістки FEMEN проведуть акцію протесту на площі Святого Петра у Ватикані біля вертепу, щоб привернути увагу до воєнних злочинів Росії проти українських дітей.

Представники руху нагадали, що понад 700 тисяч українських дітей були викрадені або примусово переселені на окуповані території російськими військовими. В організації наголосили, що ці діти піддаються насильству та позбавляються права на безпечне дитинство.

Там також підкреслили, що бездіяльність Папи та міжнародних інституцій, таких як ООН, стала символом їхнього безсилля перед обличчям цього жахливого злочину.

Папа, якщо через вас діє воля Божа, скористайтеся нею, щоб повернути в Україну викрадених дітей Ватикан повинен рятувати живих дітей, а не демонструвати свою святість, граючи з ляльками немовлят!

– заявили активістки.

Представниця FEMEN провела акцію протесту проти викрадення українських дітей Росією / Фото з сайту FEMEN

Наразі достеменно невідомо, чи відпустили активістку італійські правоохоронці, а також чи понесе вона якусь відповідальність за цю акцію протесту.