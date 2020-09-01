У Білорусі висунули звинувачення активісту Северинцю, якого запроторили в СІЗО ще до виборів
Співголові партії "Білоруська християнська демократія" Павлу Северинцю висунули звинувачення у масових заворушеннях. Чоловіка взяли під варту ще до президентських виборів у Білорусі і він вже майже 3 місяці перебуває в СІЗО.
Северинця залишили під вартою ще на 2 місяці. Про це дружина ув'язненого Ольга Северинець написала у фейсбуці.
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Активіст вірить у вільну Білорусь
За словами дружини активіста, він захоплюється мужністю білоруського народу і вірить у перемогу. Северинець не сумнівається, що Білорусь буде вільною.
Друзі, не печальтеся, коли з нами Бог, то хто тоді проти нас?
– передала слова активіста дружина.
Що відомо про затримання Северинця
- Чоловіка затримали 7 червня 2020 року за участь в опозиційних мітинтах. Під час протестів Мінську і Вітебську він викрикував гасла: "Слава Білорусі", "Йди", "Стоп тарган", "Свободу політв'язням".
- На знак протесту проти умов у карцері активіст різав собі руки.
Що варто знати про діяльність Северинця
- Раніше Северинець неодноразово пережив адміністративні арешти.
- Двічі активіст перебував у місцях обмеження волі. Його звинувачували в організації акцій протесту проти чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
- У 2010 році Северинця утримували у слідчому ізоляторі КДБ.