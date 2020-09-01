Співголові партії "Білоруська християнська демократія" Павлу Северинцю висунули звинувачення у масових заворушеннях. Чоловіка взяли під варту ще до президентських виборів у Білорусі і він вже майже 3 місяці перебуває в СІЗО.

Северинця залишили під вартою ще на 2 місяці. Про це дружина ув'язненого Ольга Северинець написала у фейсбуці.

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Активіст вірить у вільну Білорусь

За словами дружини активіста, він захоплюється мужністю білоруського народу і вірить у перемогу. Северинець не сумнівається, що Білорусь буде вільною.

Друзі, не печальтеся, коли з нами Бог, то хто тоді проти нас?

– передала слова активіста дружина.

Що відомо про затримання Северинця

Чоловіка затримали 7 червня 2020 року за участь в опозиційних мітинтах. Під час протестів Мінську і Вітебську він викрикував гасла: "Слава Білорусі", "Йди", "Стоп тарган", "Свободу політв'язням".

На знак протесту проти умов у карцері активіст різав собі руки.

Що варто знати про діяльність Северинця