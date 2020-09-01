Студенти Гродненського державного університету імені Янки Купали виступають проти насилля силовиків під час акцій протесту і підписали відповідну петицію. Молодь вимагає від влади звільнити усіх затриманих мітингувальників і визнати президентські вибори 9 серпня недійсними.

Петицію з низкою вимог до влади вже підписали понад дві тисячі студентів та викладачів Гродненського університету. Про це 31 серпня повідомила білоруська служба "Радіо Свобода".

Зверніть увагу Замість Дня знань – день страйку: у Білорусі до протестів приєднаються студенти

Дивіться щемливе відео, яке студенти записали про протести в Білорусі:

Чого вимагають студенти у своїй петиції

Притягнути до відповідальності усіх силовиків, які брали участь у тортурах та вбивствах протестувальників.

Звільнити усіх політичних в'язнів та затриманих під час мирних акцій протесту в Білорусі.

Визнати президентські вибори 9 серпня недійсними.

Провести нові чесні та прозорі вибори.

Притягнути до відповідальності усіх, хто брали участь у фальсифікації результатів виборів.

Реакція керівництва ВНЗ

Ректорка університету Ірина Кітурка раніше заявила, що викладачів і студентів, які взяли участь у протестах, не відраховуватимуть та не звільнятимуть.

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Що відомо про протести у Білорусі