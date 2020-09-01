Тисячі студентів у Білорусі вимагають нових виборів: чи покарають їх за це
Студенти Гродненського державного університету імені Янки Купали виступають проти насилля силовиків під час акцій протесту і підписали відповідну петицію. Молодь вимагає від влади звільнити усіх затриманих мітингувальників і визнати президентські вибори 9 серпня недійсними.
Петицію з низкою вимог до влади вже підписали понад дві тисячі студентів та викладачів Гродненського університету. Про це 31 серпня повідомила білоруська служба "Радіо Свобода".
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Дивіться щемливе відео, яке студенти записали про протести в Білорусі:
Чого вимагають студенти у своїй петиції
- Притягнути до відповідальності усіх силовиків, які брали участь у тортурах та вбивствах протестувальників.
- Звільнити усіх політичних в'язнів та затриманих під час мирних акцій протесту в Білорусі.
- Визнати президентські вибори 9 серпня недійсними.
- Провести нові чесні та прозорі вибори.
- Притягнути до відповідальності усіх, хто брали участь у фальсифікації результатів виборів.
Реакція керівництва ВНЗ
Ректорка університету Ірина Кітурка раніше заявила, що викладачів і студентів, які взяли участь у протестах, не відраховуватимуть та не звільнятимуть.
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Що відомо про протести у Білорусі
- 9 серпня у країні відбулися президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, перемогу на них здобув Олександр Лукашенко. Однак дані неофіційних екзит-полів свідчать, що перемогла його головна опонентка: опозиціонерка Світлана Тихановська.
- Білоруси не погодилися з результатами виборів. По всій країні спалахнули мирні протести. Мітингувальників ОМОНівці розганяли ґумовими кулями та світлошумовими гранатами.
- Від 11 серпня у країні розпочався загальнонаціональний страйк.
- Незважаючи на загиблих та поранених, люди не злякалися і продовжують виходити на мітинги.
- У день народження Лукашенка, 30 серпня. відбувся Марш миру і незалежності.