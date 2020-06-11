У СБУ пояснили, чому активісту Стерненку вручили підозру про умисне вбивство
Служба безпеки України 11 червня вручила одеському активісту Сергію Стерненку підозру за статтями про умисне вбивство та незаконне носіння холодної зброї.
Згодом відбудеться обрання запобіжного заходу активісту у суді, йому загрожує до 15 років позбавлення волі, повідомляє 24 канал. Сергій Стерненко закликав прийти та підтримати його під час засідання.
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Реакція Стерненка
Активіст у телеграм-каналі повідомив, що підозри вручили попри те, що:
- Не було вбивства, а була необхідна оборона, що слідчий раніше сам і визнав, коли повідомив про підозри нападникам.
- По ножу є декілька експертиз які встановлюють що він не є холодною зброєю.
Стерненко також опублікував фото руки, яку травмував під час бійки. Як стверджує активіст, правоохоронці вважають, що Стерненко поранив себе сам навмисно.
Рука Стерненка після нападу / Фото з телеграм-каналу Стерненка
Пояснення СБУ
У пресслужбі СБУ повідомили, що справа Стерненка давно перейшла із суто юридичної площини в політично-інформаційну. У відомстві запевнили, що підійшли до розслідування неупереджено.
Висновки СБУ щодо нападу:
- Кузнецов та Ісайкул справді хотіли залякати та побити Стерненка.
- Захищаючись, активіст лівою рукою прикривався від ударів, а правою – завдавав удари ножем та поранив обох нападників.
- Ці дії Стерненка відповідають поняттю необхідна оборона.
- Коли Кузнецов втік, то напад на Стерненка вважається закінченим, тобто його життю та здоров’ю вже нічого не загрожувало.
- Однак після бійки Стерненко догнав Кузнецова і поранив його в серце. Саме цей удар і призвів до смерті.
- Тіло Кузнецова знайшли за 100 метрів від місця першої сутички.
Тож слідство вважає, що заяви про те, що Стерненко поранив Кузнецова під час самооборони, а згодом жодних ран не наносив, – це брехня.
Що було раніше
Напередодні суд дозволив примусово привести Сергія Стерненка до СБУ. Сам активіст наголошував, що підозру йому вручать за самозахист.
Однак поплічник Януковича Андрій Портнов, який захищає сім'ю вбитого нападника, стверджував, що це буде підозра про умисне вбивство.
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Сергій Стерненко – активіст, громадський діяч, керівник організації "Небайдужі". Був активним учасником Революції Гідності, очолював одеський осередок "Правого сектору".
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- Сергія Стерненка намагалися тричі вбити ще в 2018 році. Однак слідчі так і не могли тоді знайти організаторів цих замахів.
- Під час третього нападу Стерненко зміг відбитися від нападників. Під час бійки він, захищаючись, поранив одного з нападників ножем, поранення стало смертельним.
- Ппроросійські політики закликали оголосити активісту підозру, але ніхто не зважав. Зараз інтереси вбитого нападника захищає поплічник Януковича Андрій Портнов.
- Про підозру знову зайшла мова після призначення нової генпрокурорки Ірини Венедіктової. Вона заявила, що підозру оголосять у будь-якому випадку.
- На захист Стерненка виступає чимало активістів, а в українських містах відбулися масові акції.
- Сам активіст закликає підтримувати не конкретно його, а загалом право на захист свого життя та здоров'я.