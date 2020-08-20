Ви колись задумувались, як режисери обирають акторів для своїх кінострічок? Ми зробили підбірку, де актори дуже схожі на своїх персонажів.

Щоб створити фільм, потрібно попрацювати над сценарієм, обрати локації, визначитись з бюджетом і обрати акторів. Для глядача, у більшості фільмів, важливо те, наскільки актори схожі на своїх персонажів, зазначає 24 канал.

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Актори, які схожі зі своїми персонажами, як дві краплі води

Чарлі Чапліна зіграв Роберт Дауні-молодший

Для кінострічки "Чаплін" режисер Річард Аттенборо обрав на головну роль Роберта Дауні-молодшого та не помилився! Актор дуже схожий на свого персонажа.

Фільм заснований на автобіографії Чапліна, починаючи з тяжкого дитинства та до "Оскара".



Чарлі Чапліна зіграв Роберт Дауні-молодший / Колаж 24 каналу

Вел Кілмер в ролі Джима Моррісона

"Дорз" – це фільм про історію впливового американського рок-гурту 60-х років The Doors. Крім того, фільм вважають екранізацією біографії соліста цього гурту Джима Моррісона.

На головну роль було два кандидати, один з них Вел Кілмер, якого й обрали в результаті.

Цікавий факт, у кінострічці є більше ніж 20 пісень гурту, а вокал актора було накладено на оригінальні записи. Колишні члени гурту The Doors іноді не могли відрізнити його виконання від оригінальних записів.



Кілмер зіграв Моррісона у фільмі "Дорз" / Колаж 24 каналу

Ентоні Хопкінс у ролі Альфреда Хічкока

Кінострічка "Хічкок" вийшла на екрани у 2012 році. Режисер Саша Джервас обрав на роль Хічкока Ентоні Хопкінса.

Фільм розкриває тему стосунків між Альфредом Хічкока та його дружини Альми Ревілья під час зйомок "Психо" у 1959 році.



Хопкінс був схожий на свого персонажа у фільмі про Хічкока / Колаж 24 каналу

Деніел Дей-Льюїс у ролі Авраама Лінкольна

Біографічний фільм 2012 року про 16-го президента США Авраама Лінкольна. В головній ролі Деніел Дей-Льюїс.

Цікаво, що сам фільм був знятий на основі біографії "Команда суперників: політичний геній Авраам Лінкольн", яку написав американський історик Доріс Кернс Гудвін.



Дей-Льюїс схожий на Лінкольна / Колаж 24 каналу

Адрієн Броуді в ролі Сальвадора Далі

Обіграти свого персонажа вдалось й Адрієну Броуді. У кінострічці про художника і представника сюрреалізму ХХ століття Сальвадора Далі.



Броуді був обраний на роль Сальвадора Далі / Колаж 24 каналу

Едді Редмейн у ролі Стівена Гокінга

У фільмі "Теорія всього" на головну роль обрали Едді Редмейна. Перед зйомками актор зустрічався зі своїм прототипом Стівеном Гокінгом.

У кінострічці розповідається про молодість всесвітньо відомого фізика та його стосунки з майбутньою дружиною.

За цю роль Редмейн отримав "Оскар" у номінації "Найкраща чоловіча роль".



Редмейн отримав за цю роль "Оскар" / Колаж 24 каналу