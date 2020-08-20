Актори, які дуже схожі на своїх персонажів: неочікуваний список
Ви колись задумувались, як режисери обирають акторів для своїх кінострічок? Ми зробили підбірку, де актори дуже схожі на своїх персонажів.
Щоб створити фільм, потрібно попрацювати над сценарієм, обрати локації, визначитись з бюджетом і обрати акторів. Для глядача, у більшості фільмів, важливо те, наскільки актори схожі на своїх персонажів, зазначає 24 канал.
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Актори, які схожі зі своїми персонажами, як дві краплі води
Чарлі Чапліна зіграв Роберт Дауні-молодший
Для кінострічки "Чаплін" режисер Річард Аттенборо обрав на головну роль Роберта Дауні-молодшого та не помилився! Актор дуже схожий на свого персонажа.
Фільм заснований на автобіографії Чапліна, починаючи з тяжкого дитинства та до "Оскара".
Чарлі Чапліна зіграв Роберт Дауні-молодший / Колаж 24 каналу
Вел Кілмер в ролі Джима Моррісона
"Дорз" – це фільм про історію впливового американського рок-гурту 60-х років The Doors. Крім того, фільм вважають екранізацією біографії соліста цього гурту Джима Моррісона.
На головну роль було два кандидати, один з них Вел Кілмер, якого й обрали в результаті.
Цікавий факт, у кінострічці є більше ніж 20 пісень гурту, а вокал актора було накладено на оригінальні записи. Колишні члени гурту The Doors іноді не могли відрізнити його виконання від оригінальних записів.
Кілмер зіграв Моррісона у фільмі "Дорз" / Колаж 24 каналу
Ентоні Хопкінс у ролі Альфреда Хічкока
Кінострічка "Хічкок" вийшла на екрани у 2012 році. Режисер Саша Джервас обрав на роль Хічкока Ентоні Хопкінса.
Фільм розкриває тему стосунків між Альфредом Хічкока та його дружини Альми Ревілья під час зйомок "Психо" у 1959 році.
Хопкінс був схожий на свого персонажа у фільмі про Хічкока / Колаж 24 каналу
Деніел Дей-Льюїс у ролі Авраама Лінкольна
Біографічний фільм 2012 року про 16-го президента США Авраама Лінкольна. В головній ролі Деніел Дей-Льюїс.
Цікаво, що сам фільм був знятий на основі біографії "Команда суперників: політичний геній Авраам Лінкольн", яку написав американський історик Доріс Кернс Гудвін.
Дей-Льюїс схожий на Лінкольна / Колаж 24 каналу
Адрієн Броуді в ролі Сальвадора Далі
Обіграти свого персонажа вдалось й Адрієну Броуді. У кінострічці про художника і представника сюрреалізму ХХ століття Сальвадора Далі.
Броуді був обраний на роль Сальвадора Далі / Колаж 24 каналу
Едді Редмейн у ролі Стівена Гокінга
У фільмі "Теорія всього" на головну роль обрали Едді Редмейна. Перед зйомками актор зустрічався зі своїм прототипом Стівеном Гокінгом.
У кінострічці розповідається про молодість всесвітньо відомого фізика та його стосунки з майбутньою дружиною.
За цю роль Редмейн отримав "Оскар" у номінації "Найкраща чоловіча роль".
Редмейн отримав за цю роль "Оскар" / Колаж 24 каналу