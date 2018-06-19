Акторка Емілія Кларк зворушливо попрощалась зі зйомками у "Грі престолів"

Голлівудська акторка Емілія Кларк, яка зіграла роль Дейєнеріс Таргарієн у популярному серіалі "Гра престолів", зворушливо оголосила про закінчення зйомок в сазі. Відповідний допис з'явився на її Instagram-сторінці.

Серіал, який дебютував на телеекранах у 2011 році, здобув неабияку популярність. Відтак і актори, які впродовж 7 років працювали над створенням фантастичної саги, звикли до сюжету та обраних героїв. Особливо, мова йде про зірок, які упродовж всіх 8 сезонів підкорювали серця глядачів.

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Так, Емілія Клар, яка зіграла одну з ключових ролей в серіалі, із сумом оголосила про завершення зйомок. Зірка, що перетворилась у сазі на Дейєнеріс Таргарієн, не стримувала своїх емоцій у зворушливому дописі, зазначивши, що її колеги з "Гри престолів" стали для неї родиною, тому Емілія сумуватиме за знімальним процесом.

Вирушила на човні до острова, щоб попрощатися із землею, яка стала для мене своєрідним домом упродовж майже десятиліття. Це була мандрівка, дякуючи "Грі престолів". Я ніколи не мріяла, що зможу так все пережити і отримати сім'ю, за якою ніколи не перестану сумувати,

– зворушливо написала Емілія Кларк.

Допис, поширений користувачем @emilia_clarke 17 Чер 2018 р. о 12:23 PDT

Понад 2 мільйони користувачів мережі вподобали допис акторки. Як і Емілія Кларк, прихильники "Гри престолів" засмучені, що сага завершується. За інформацією ЗМІ, останній 8 сезон "Гри престолів" вийде в 2019 році.

Що таке "Гра престолів"?

Фентезійний серіал створений на основі циклу романів "Пісня льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін почав писати перший роман у 1991 році, серіал вийшов на екрани лише через 20 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.