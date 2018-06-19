12:07
19 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
27°C 17°C
  • середа
    25°C 19°C
  • четвер
    27°C 17°C
  • п'ятниця
    28°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Фемінізм Поклонської. Гріх з Навальним
Вєсті Кремля
22:56, 18 червня
Вєсті.UA. "Бюджетний" відпочинок Луценка. Натравлені собаки Ляшка
Вєсті.UA
20:13, 18 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Житлово-експлуатаційні будні
Згадати все
18:51, 17 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

Акторка Емілія Кларк зворушливо попрощалась зі зйомками у "Грі престолів"

457 Читать новость на русском
Емілія Кларк зворушливо попрощалась зі зйомками у "Грі престолів"
Емілія Кларк зворушливо попрощалась зі зйомками у "Грі престолів" / Фото з вільних джерел

Голлівудська акторка Емілія Кларк, яка зіграла роль Дейєнеріс Таргарієн у популярному серіалі "Гра престолів", зворушливо оголосила про закінчення зйомок в сазі. Відповідний допис з'явився на її Instagram-сторінці.

Серіал, який дебютував на телеекранах у 2011 році, здобув неабияку популярність. Відтак і актори, які впродовж 7 років працювали над створенням фантастичної саги, звикли до сюжету та обраних героїв. Особливо, мова йде про зірок, які упродовж всіх 8 сезонів підкорювали серця глядачів.

Читайте також: "За тисячі років": НВО анонсував зйомки приквелу до "Гри престолів"

Так, Емілія Клар, яка зіграла одну з ключових ролей в серіалі, із сумом оголосила про завершення зйомок. Зірка, що перетворилась у сазі на Дейєнеріс Таргарієн, не стримувала своїх емоцій у зворушливому дописі, зазначивши, що її колеги з "Гри престолів" стали для неї родиною, тому Емілія сумуватиме за знімальним процесом. 

Вирушила на човні до острова, щоб попрощатися із землею, яка стала для мене своєрідним домом упродовж майже десятиліття. Це була мандрівка, дякуючи "Грі престолів". Я ніколи не мріяла, що зможу так все пережити і отримати сім'ю, за якою ніколи не перестану сумувати,
– зворушливо написала Емілія Кларк. 

 

Понад 2 мільйони користувачів мережі вподобали допис акторки. Як і Емілія Кларк, прихильники "Гри престолів" засмучені, що сага завершується. За інформацією ЗМІ, останній 8 сезон "Гри престолів" вийде в 2019 році. 

Що таке "Гра престолів"?
Фентезійний серіал створений на основі циклу романів "Пісня льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін почав писати перший роман у 1991 році, серіал вийшов на екрани лише через 20 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Гра престолів
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Ічкерія — не Україна: чому росіяни не впровадять чеченський сценарій на Донбасі
сьогодні, 12:02 Ічкерія — не Україна: чому росіяни не впровадять чеченський сценарій на Донбасі
Олексій Чибісов 80
Новий курс та старі звички: чи зможе Тимошенко розвернути нашу країну в іншому напрямку
сьогодні, 11:00 Новий курс та старі звички: чи зможе Тимошенко розвернути нашу країну в іншому напрямку
Дмитро Гнап 482
Корупційні ігри: список фігурантів гучних справ, яких чекає зняття всіх обмежень
сьогодні, 09:00 Корупційні ігри: список фігурантів гучних справ, яких чекає зняття всіх обмежень
Тетяна Мартинюк 319
Ми всі однакові чи рівноправні?
сьогодні, 08:41 Ми всі однакові чи рівноправні?
Ольга Бродська 323
Почему из-за Меркель может развалиться немецкое правительство или даже Евросоюз
18 червня, 23:00 Почему из-за Меркель может развалиться немецкое правительство или даже Евросоюз
Іван Яковина 1106
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук