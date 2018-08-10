Акторка Хлоя Морец сходила на побачення з новим зірковим бойфрендом: відеофакт

21-річна Хлоя Морец вирішила не горювати через розрив стосунків з Бпрукліном Бекхемом. Зірка розпочала нові стосунки з актором фільму "Той, що біжить лабіринтом" Діланом О'Браєном.

Кілька місяців тому західні ЗМІ сколихнула новина: старший син подружжя Бекхемів та чарівна акторка Хлоя Морец розірвали стосунки. За інформацією журналістів, причиною для цього стала зрада хлопця.

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Однак побиватись за Брукліном Бекхемом акторка не стала, поринувши в роботу. Не забарились і нові стосунки Хлої Морец. Чарівна білявка потрапила в об'єктиви папараці після вечері з 26-річним актором Діланом О'Браєном.

Зіркова пара намагалась непомітно вийти з ресторану The ​​Nice Guy, що в Голлівуді. Та покинути заклад без десятки знімків їм все ж не вдалось. Папараці зуміли сфотографувати Хлою Морец та Ділана О'Браєна біля авто.

Допис, поширений Selena Gomez & Dylan O’Brien (@dylenaupdate) 8 Сер 2018 р. о 10:29 PDT

Наразі пара не коментує інформації про романтичні стосунки. Проте на кадрах видно, що актори покидають ресторан в одній машині. На те, що це все ж було побачення, вказує і образ Хлої Морец. На зустріч вона вбрала чорну сукню з мереживом та піджак.

Допис, поширений Throwback,Edits/Videos! 1/1/17 (@chloegmoretzthrowbacks) 8 Сер 2018 р. о 5:47 PDT

Нагадаємо, за даними західних ЗМІ, 19-річний Бруклін Бекхем вже планував одружуватися з 21-річною Хлоєю Морец, як навесні в ЗМІ з'явились фотографії, на яких хлопець цілувався з 20-річною канадською моделлю Лексі Вуд. Про розрив відносин ні Морец, ні Бруклін так і не оголошували. Але вже в травні актрису помітили в компанії нового хлопця – актора Алекса Роу.