У центрі Лондона вийшли на протест через карантинні обмеження, які запровадили через пандемію Covid-19. Через деякий час на місце прибули правоохоронці, які застосували кийки.

Як повідомляє BBC, на Трафальгарській площі відбулися зіткнення поліції та учасників акції.

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Спочатку поліція просила людей розійтись, адже ті не дотримувались соціальної дистанції. Коли люди не виконали прохання, правоохоронці почали розгін, застосовуючи кийки. Натомість протестувальники кидали у них пляшки.



Розгін протестувальників у Лондоні / Фото Getty Images



Люди не хотіли мирно покинути площу / Фото Getty Images



На вулиці вийшли сотні осіб / Фото Getty Images

Згодом стало відомо, що затримали 16 осіб. Також постраждали 9 поліцейських. Мер Лондона Садік Хан заявив, що поведінка деяких протестувальників була безрозсудна і жорстока, що "призвело до поранення працьовитих поліцейських і поставило під загрозу безпеку міста".

"Ми не можемо допустити, щоб були жертви через егоїстичну поведінку невеликої кількості людей. Таке насильство щодо офіцерів не будемо терпіти, винні відчують всю силу закону", – сказав мер міста.



Постраждалі внаслідок розгону / Фото Getty Images



Люди вимагали скасувати кранатинні обмеження / Фото Getty Images

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