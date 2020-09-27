Акція проти карантинних обмежень у Лондоні: поліція розганяла людей кийками – фото, відео
У центрі Лондона вийшли на протест через карантинні обмеження, які запровадили через пандемію Covid-19. Через деякий час на місце прибули правоохоронці, які застосували кийки.
Як повідомляє BBC, на Трафальгарській площі відбулися зіткнення поліції та учасників акції.
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Спочатку поліція просила людей розійтись, адже ті не дотримувались соціальної дистанції. Коли люди не виконали прохання, правоохоронці почали розгін, застосовуючи кийки. Натомість протестувальники кидали у них пляшки.
Розгін протестувальників у Лондоні / Фото Getty Images
Люди не хотіли мирно покинути площу / Фото Getty Images
На вулиці вийшли сотні осіб / Фото Getty Images
Згодом стало відомо, що затримали 16 осіб. Також постраждали 9 поліцейських. Мер Лондона Садік Хан заявив, що поведінка деяких протестувальників була безрозсудна і жорстока, що "призвело до поранення працьовитих поліцейських і поставило під загрозу безпеку міста".
"Ми не можемо допустити, щоб були жертви через егоїстичну поведінку невеликої кількості людей. Таке насильство щодо офіцерів не будемо терпіти, винні відчують всю силу закону", – сказав мер міста.
Постраждалі внаслідок розгону / Фото Getty Images
Люди вимагали скасувати кранатинні обмеження / Фото Getty Images
Ситуація з COVID-19 у Великій Британій: коротко
- Початок другої хвилі коронавірусу в країні голосови прем'єр Великої Британії Борис Джонсон. Також нова хвиля заражень COVID-19 почалася у Франції, в Іспанії, по всій Європі.
- Джонсон заявив, що влада "тримає ситуацію під контролем". Він пояснив, що введення національного карантину є "останньою мірою, яку будь-хто бажає". Однак уряду все ж довелось схвалити рішення про введення низки додаткових обмежувальних заходів на території Англії. Все через збільшення кількості пацієнтів, які хворі на COVID-19.
- Варто зазначити, що у Великій Британії зафіксовано майже 429 тисяч випадків зараження коронавірусною інфекцією. З початку спалаху COVID-19 на території Сполученого Королівства від наслідків зараження вірусом померло понад 41,9 тисячі осіб.