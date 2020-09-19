У столиці Великої Британії 19 вересня проходять масштабні мітинги та сутички з поліцією через нові карантинні обмеження в Сполученому Королівстві. Демонстранти скандують гасла: "Коронавірус – брехня!", "Збережіть наші права! Ні вакцинації", "Сучасна тиранія".

Демонстранти, зокрема, намагалися прорватися через кордон силовиків на Трафальгарській площі. Про це повідомляє The Evening Standart. До теми Штурм Рейхстагу в Берліні: німецькі високопосадовці різко засудили дії "коронаскептиків" Що відомо про протести в Лондоні На протест вийшли тисячі "коронаскептиків", які виступають проти вакцинації, а також вимагають зняти карантинні обмеження. Більшість з мітингувальників прийшли без масок та не дотримуються соціальної дистанції.

Протестувальники утворили живу стіну навколо колони адміралу Нельсону, щоб запобігти арешту з боку поліцейських.

Після того, як натовп почав скандувати "антикоронавірусні" гасла і сунути на загони поліцейських, поруч з Національною галереєю почалися сутички. Цікаво, що серед демонстрантів також помітили людей, які продають футболки з написами про так звану теорію змови 5G, а також виступають за легалізацію марихуани. Зверніть увагу! Раніше подібні багатотисячні марші прокотилися Берліном. Місцеві "коронаскептики" навіть намагалися взяти штурмом Рейхстаг. Сутички "коронаскептиків" із поліцією в Лондоні / Фото The Daily Mail Things are becoming more heated now between police and protesters #NoNewNormal pic.twitter.com/5vXlaSnSDd — Damien Gayle (@damiengayle) September 19, 2020 “Choose your side.”



Police with batons drawn are pushed back by the crowd on the margins of the #NoNewNormal demo. pic.twitter.com/Bpauo1VS99 — Damien Gayle (@damiengayle) September 19, 2020 Face off outside the national gallery between police and #NoNewNormal protesters pic.twitter.com/P6a0nGJYPA — Damien Gayle (@damiengayle) September 19, 2020 Яка ситуація з коронавірусом у Великій Британії Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про початок другої хвилі коронавірусу в країні . Також нова хвиля заражень COVID-19 почалася у Франції, в Іспанії, по всій Європі, але, за словами Джонсона, влада "тримає ситуацію під контролем".

. Також нова хвиля заражень COVID-19 почалася у Франції, в Іспанії, по всій Європі, але, за словами Джонсона, влада "тримає ситуацію під контролем". Джонсон підкреслив, що введення національного карантину є "останньою мірою, яку будь-хто бажає". Та все ж британський уряд схвлив рішення про введення ряду додаткових обмежувальних заходів на території Англії через збільшення кількості пацієнтів з коронавірусом.

Всього в Великій Британії зафіксовано майже 386 тисяч випадків зараження коронавірусною інфекцією. За останню добу вірус підтвердився ще у 4 322 осіб. З початку спалаху COVID-19 на території Сполученого Королівства від наслідків зараження вірусом померло понад 41,5 тисячі осіб.