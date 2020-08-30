Низка високопосадовців Німеччини різко засудили акції протесту "коронаскептиків". Зокрема, мовиться про спроби штурму німецького парламенту. 29 серпня сотні демонстрантів з прапорами Німецької імперії та Росії, прорвались на сходи Рейхстагу, скандуючи імперські гасла.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр назвав те, що відбулося перед Бундестагом, "нестерпним нападом на серце нашої демократії". Про це повідомляє DW.

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Як на протести в Берліні відреагували німецькі високопосадовці

Штайнмаєр зазначив, що німецька демократія жива, а кожен, кому не подобаються карантинні заходи для протидії пандемії, може це відкрито висловлювати, зокрема, і на демонстраціях. Він також подякував правоохоронцям за їхню роботу.

Федеральний міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеєгофер назвав дії протестувальників "нестерпними".

Будівля Рехстагу – це символічний центр нашої ліберальної демократії. Те, що певні сіячі хаосу та екстремісти зловживають демократією для власних цілей – неприйнятно. Свобода зібрань має свої межі – державні правила не можна топтати ногами,

– наголосив Зеєгофер.

"Прапори Німецького Рейху перед нашим парламентом – це ганьба", – наголосив зі свого боку міністр закордонних справ Гайко Маас.

Глава Бундестагу Вольфґанґ Шойбле теж засудив події біля Рейхстагу. Він сказав, що ніхто не може ухилятися від відповідальності за те, що такі протести можуть бути інструменталізовані екстремістами.

Що кажуть організатори заворушень

Ініціатор протестів проти коронавірусних обмежень Міхаель Бальвег дистанціювався від демонстрантів, які спробували штурмувати Рейхстаг.

"Вони не мають нічого спільного з нашим рухом", – заявив він і дорікнув місцевій владі у неспроможності захистити будівлю.

Що відомо про марш "коронаскептиків" у Берліні

На марш у Берліні 29 серпня вийшли приблизно 40 тисяч людей. Усі вони виступають проти коронавірусних обмежень, які запровадили у країні на тлі пандемії COVID-19. Відзначимо, що акцію активно транслювали російські ЗМІ в Європі, зокрема прокремлівська Russia Today.

Люди мітингували проти карантинних обмежень, водночас вони не дотримувалися соціальної дистанції та були без масок.

Противники коронавірусних обмежень вийшли на марш під назвою "Зібрання за свободу", учасники з’їхалися з різних регіонів Німеччини. Вони тримають банери із написом "Ми – люди", "Все брехня" і закликають до відставки федерального уряду та скасування коронавірусних правил, введених через пандемію.

Правоохоронці затримали понад 200 мітингувальників. Всередину будівлі, де засідає німецький Бундестаг, протестувальники не потрапили. Задля збереження порядку, правоохоронці також зігнали в центр Берліна водомети.

Силовики повідомляють, що під час сутичок поранення отримали семеро правоохоронців.

Дивіться відео штурму Рейхстагу у Берліні: