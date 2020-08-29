На марш у Берліні 29 серпня вийшли приблизно 18 тисяч людей. Усі вони виступають проти коронавірусних обмежень, які запровадили у країні на тлі пандемії COVID-19.

Протести у Берліні: що про це відомо

Люди мітингували проти карантинних обмежень, водночас вони не дотримувалися соціальної дистанції та були без масок. Про це повідомляє німецьке видання Die Welt.

Важливо Клініка, де лікують Навального, звернулась по допомогу до експертів Бундесверу

Інше видання Bild заявило, що у марші взяли участь приблизно 30 тисяч учасників. Поліція стежила за мітингом та закликала людей носити захисні маски. Декілька разів навіть довелося пригрозити активістам розпуском демонстрації.

Чого вимагають активісти

Противники коронавірусних обмежень вийшли на марш під назвою "Зібрання за свободу", учасники з’їхалися з різних регіонів Німеччини. Вони тримають банери із написом "Ми – люди", "Все брехня" і закликають до відставки федерального уряду та скасування коронавірусних правил, введених через пандемію.

Актуально Нові правила у Німеччині: туристи можуть не робити тест на COVID-19, який був обов'язковий

Влада Берліна спершу заборонила захід, мотивувавши рішення тим, що учасники не дотримуються санітарних вимог. Однак суд дозволив провести акцію. За порядком під час мітингу стежили приблизно 3 000 поліцейських.

Протести у Берліні 29 серпня / Фото Getty Images